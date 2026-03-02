Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina
v živo

Razmere kritične, ameriško veleposlaništvo: Takoj zapustite Libanon

Teheran, 02. 03. 2026 05.57 pred 55 minutami 4 min branja 1038

Avtor:
Nicol Vujović Neža Mlakar Danijela Levpušček Maja Pavlin STA
Uničenje v Bejrutu po izraelskem napadu

Konflikt v Iranu se širi v regijo; Hezbolah je prvič po letu 2024 izstrelil rakete na Izrael, ki je odgovoril z napadi na Libanon, umrlo je 31 ljudi. Droni so dosegli Kuvajt, eden pa je zadel tudi britansko vojaško bazo na Cipru, medtem ko Iran zanika ponudbo novih jedrskih pogajanj z ZDA. Pojavljajo se poročila o napadu na bolnišnico, ki naj bi bila hudo poškodovana. Rafinerija nafte Ras Tanura v Savdski Arabiji je bila danes zjutraj tarča napadov z iranskimi droni. V kompleksu je izbruhnil požar, oba brezpilotna letalnika pa so prestregli, je povedal tiskovni predstavnik savdskega obrambnega ministrstva.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
18.40

Čarterji za Slovence, prednost imajo družine z otroki

Vlada je sporočila, da je za vrnitev slovenskih državljanov iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane. Predvidoma v torek bo iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo, v sredo pa sta načrtovana še dva poleta. Prednost bodo imele družine z otroki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Preberi še Iz ZAE trije čarterji za Slovence, prednost imajo družine z otroki
18.08

Izraelska vojska poroča o novem napadu iz Libanona

Na več območjih v Izraelu blizu meje z Libanonom so bila po poročanju Al Jazeere aktivirana opozorila pred letalskim napadom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
17.46

Trump: Iran je predstavljal nevzdržno grožnjo

Ameriški predsednik Donald Trump je v izjavi za medije glede napada na Iran dejal, da je Iran z jedrskim orožjem predstavljal "nevzdržno grožnjo" tako za Bližnji vzhod kot za ZDA. Dodal je, da so lani poslali opozorilo, ko so ZDA napadle jedrske cilje v Iranu, a da je režim kljub temu nadaljeval s svojim jedrskim programom in izgradnjo jedrskega orožja. "S svojimi raketami lahko že dosegajo Evropo, kmalu bi lahko dosegli tudi ZDA, a sem to preprečil," je dejal. Primarni cilj napada je medtem po njegovih besedah uničenje iranskega jedrskega programa, nato zagotoviti, da Iran nikoli ne pride do jedrskega orožja, potopiti iranske ladje in poskrbeti, da iranski režim ne bo financiral terorističnih organizacij zunaj svojih meja. "Mislili smo, da imamo dogovor, nato se je Iran umaknil, znova pristopil in znova umaknil. Ugotovili smo, da se nanje ne moremo zanesti," je še dejal Trump, nato pa začel govoriti o prenovi Bele hiše.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
17.42

Trump ne izključuje napotitve ameriških vojakov v Iran

Ameriški predsednik Donald Trump po poročanju CNN-a pušča odprto možnost napotitve ameriških vojakov na teren v Iranu, "če bi bili ti tam potrebni". Ankete, ki kažejo neodobravanje napadov, ga medtem ne prepričujejo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
17.37

Nove eksplozije v Bejrutu

Nad libanonsko prestolnico se dvigajo oblaki dima. Novi napadi so odjeknili v južnih predmestjih Bejruta, kjer je bil po besedah Palestinskega islamskega džihada v izraelskih napadih ubit višji poveljnik. Kot so dejali, naj bi šlo za 41-letnega Adhama al-Othmana, "poveljnika brigad Al-Quds na libanonskem prizorišču".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iranski konflikt dobiva vse večje regionalne razsežnosti, zdaj se je aktivno vključil tudi Hezbolah. Ta je prvič po intenzivnih izraelskih napadih leta 2024 proti Izraelu izstrelil rakete, potem ko je doslej enostransko upošteval prekinitev ognja. Izrael je odgovoril z napadi na Libanon in za prebivalce več delov države, tudi za bejrutsko četrt Dahijeh, kjer živi več sto tisoč ljudi, izdal ukaz o umiku z območja. V državi tako zdaj poteka množičen beg na varno. Dahijeh sicer velja za oporišče Hezbolaha.

Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir je napoved podal na sestanku po tem, ko je Hezbolah izstrelil rakete na Izrael, je sporočila tamkajšnja vojska.

"Začeli smo ofenzivno kampanjo proti Hezbolahu," so ga citirali. Medtem so libanonske oblasti sporočile, da so izraelski letalski napadi na državo doslej ubili najmanj 31 ljudi in ranili 149 drugih.

Sirene se slišijo tudi po Izraelu, danes so zazvonile ravno med pogrebom Izraelske in njene hčerke, ki sta bili ubiti včeraj med napadom na območje Beit Šameš.

Kuvajt je sporočil, da so v zgodnjih jutranjih urah uspešno prestregli napad z droni, ki je bil usmerjen proti prestolnici. Poškodovanih ni. Iz ameriške ambasade je videti dim.

Tudi v katarski prestolnici ni mirno. CNN poroča, da je bilo videti rakete, ki jih prestrezajo, v Dubaju pa je bilo slišati dve zaporedni eksploziji. V Bahrajnu so že zgodaj zjutraj odjeknile sirene.

Po napadu Irana na Izrael
Po napadu Irana na Izrael
FOTO: AP

Iranske rakete so dosegle tudi Savdsko Arabijo. Prva poročila kažejo, da so bili napadeni naftni objekti ARAMCO v Ras Tanuri. Naftna rafinerija je zaenkrat ustavila obratovanje, poroča Sky News Arabia. 

Prvič je napad dosegel tudi Evropo, dron je zadel britansko vojaško bazo Akrotiri na jugu Cipra. Tamkajšnja vlada je novico sprva zanikala, zdaj pa potrdila in dodala, da je škoda omejena.

Wall Street Journal je medtem poročal, da je Ali Laridžani, sekretar iranskega Nacionalnega varnostnega sveta, za katerega ugibajo, da bi lahko prevzel oblast, preko omanskih posrednikov Američanom ponudil nov krog jedrskih pogajanj. Laridžani je z objavo na X to že zanikal: "Z Američani se ne bomo pogajali."

Napadi so povzročili tudi številne motnje v ladijskem in letalskem prometu v regiji. Iran je zaprl pomembno Hormuško ožino, več držav je v celoti ali delno zaprlo svoj zračni prostor. Letalske družbe so odpovedale številne polete, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju.

V napadih močno poškodovana bolnišnica v Teheranu

Izraelski zračni napadi so v nedeljo zadeli bolnišnico Gandhi v severnem Teheranu, poroča tiskovna agencija Reuters. 

Iranska tiskovna agencija ISNA je sporočila, da je bila bolnišnica zadeta v "cionistično-ameriških zračnih napadih". Ločena poročila tiskovnih agencij Fars in Mizan so vključevala videoposnetke iz notranjosti bolnišnice, ki prikazujejo ostanke, razmetane po tleh v bližini invalidskih vozičkov.

Dve priči na območju ulice Gandhi sta tiskovno agencijo Reuters obvestila, da je bolnišnica utrpela znatno škodo, bolniki pa so bili evakuirani.

Tarča napadov tudi energetski objekti

Po napadu z droni so rafinerijo Ras Tanura preventivno začasno zaustavili. "Nekatere operativne enote v rafineriji so bile preventivno zaprte, kar pa ni vplivalo na oskrbo lokalnih trgov z naftnimi derivati," je v izjavi, ki jo je objavila savdska tiskovna agencija, povedal uradni vir na ministrstvu za energetiko.

Ras Tanura ob vzhodni obali Savdske Arabije je ena največjih rafinerij na celotnem Bližnjem vzhodu in ima zmogljivost več kot pol milijona 159-litrskih sodov surove nafte na dan. Kompleks služi tudi kot pristanišče za tankerje z nafto.

Incident po besedah analitika v podjetju za obveščanje o tveganjih Verisk Maplecroft Torbjorna Soltvedta pomeni veliko zaostritev napetosti v Perzijskem zalivu po nizu iranskih napadov v regiji. "Napad na savdskoarabsko rafinerijo Ras Tanura pomeni znatno eskalacijo, saj je energetska infrastruktura v zalivu zdaj neposredno na muhi Irana," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal Soltvedt.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Analitik pričakuje, da bo napad na rafinerijo približal Savdsko Arabijo in sosednje zalivske države sodelovanju v ameriško-iranskih napadih na Iran.

O povračilnih napadih Irana v Perzijskem zalivu poročajo tudi iz Omana. Tamkajšnje oblasti so danes sporočile, da je bila v napadu na tanker z nafto pri Maskatu ubita ena oseba.

"Tanker MKD VYOM, ki pluje pod zastavo Maršalovih otokov, je napadel brezpilotni čoln 52 navtičnih milj od obale governata Mascat. Tanker je prevažal približno 59.463 ton tovora," so sporočili iz državnega centra za pomorsko varnost. Dodali so, da je izbruhnil požar in je prišlo do eksplozije v glavni strojnici, pri čemer je umrl en član posadke, indijski državljan.

Kuvajtska tiskovna agencija QNA danes poroča o požaru v elektrarni na severu države, ki je izbruhnil, potem ko so izstrelki zadeli rezervoar za gorivo v elektrarni. Do incidenta je prišlo med operacijo prestrezanja brezpilotnega letala, požar pa so uspeli omejiti. Poškodovanih ni bilo.

Tiskovna predstavnica kuvajtskega ministrstva za elektriko, vodo in obnovljive vire energije Fatima Jawhar Hayat je potrdila, da v incidentu ni bilo poškodovanih, povzročena pa je bila le manjša gmotna škoda. Vlada še naprej spremlja razmere in sprejema vse potrebne previdnostne ukrepe, je dodala.

Iran Hezbolah Izrael koflikt droni jedrska pogajanja

Iran napoveduje, da bo na Ciper izstrelili več raket

Zaskrbljujoč porast spletnega suženjstva v Veliki Britaniji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
bibaleze
Portal
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Hitra in učinkovita pomoč: kako zaustaviti krvavitev iz otroškega nosu
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Kako prihraniti na tisoče in kupiti kakovosten rabljen avto
Je to Trumpov pravi cilj?
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
Kdaj zamenjati kuhinjsko gobico?
To so najbolj igrive pasme psov
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
okusno
Portal
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1551