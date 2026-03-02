Razmere kritične, ameriško veleposlaništvo: Takoj zapustite Libanon

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Eksplozije v Iranu AP

Iranski konflikt dobiva vse večje regionalne razsežnosti, zdaj se je aktivno vključil tudi Hezbolah. Ta je prvič po intenzivnih izraelskih napadih leta 2024 proti Izraelu izstrelil rakete, potem ko je doslej enostransko upošteval prekinitev ognja. Izrael je odgovoril z napadi na Libanon in za prebivalce več delov države, tudi za bejrutsko četrt Dahijeh, kjer živi več sto tisoč ljudi, izdal ukaz o umiku z območja. V državi tako zdaj poteka množičen beg na varno. Dahijeh sicer velja za oporišče Hezbolaha. Načelnik generalštaba izraelske vojske Ejal Zamir je napoved podal na sestanku po tem, ko je Hezbolah izstrelil rakete na Izrael, je sporočila tamkajšnja vojska. "Začeli smo ofenzivno kampanjo proti Hezbolahu," so ga citirali. Medtem so libanonske oblasti sporočile, da so izraelski letalski napadi na državo doslej ubili najmanj 31 ljudi in ranili 149 drugih. Sirene se slišijo tudi po Izraelu, danes so zazvonile ravno med pogrebom Izraelske in njene hčerke, ki sta bili ubiti včeraj med napadom na območje Beit Šameš.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Pogreb Sarah Elimelech in njene hčerke Ronit AP

Kuvajt je sporočil, da so v zgodnjih jutranjih urah uspešno prestregli napad z droni, ki je bil usmerjen proti prestolnici. Poškodovanih ni. Iz ameriške ambasade je videti dim. Tudi v katarski prestolnici ni mirno. CNN poroča, da je bilo videti rakete, ki jih prestrezajo, v Dubaju pa je bilo slišati dve zaporedni eksploziji. V Bahrajnu so že zgodaj zjutraj odjeknile sirene.

Po napadu Irana na Izrael FOTO: AP

Iranske rakete so dosegle tudi Savdsko Arabijo. Prva poročila kažejo, da so bili napadeni naftni objekti ARAMCO v Ras Tanuri. Naftna rafinerija je zaenkrat ustavila obratovanje, poroča Sky News Arabia. Prvič je napad dosegel tudi Evropo, dron je zadel britansko vojaško bazo Akrotiri na jugu Cipra. Tamkajšnja vlada je novico sprva zanikala, zdaj pa potrdila in dodala, da je škoda omejena. Wall Street Journal je medtem poročal, da je Ali Laridžani, sekretar iranskega Nacionalnega varnostnega sveta, za katerega ugibajo, da bi lahko prevzel oblast, preko omanskih posrednikov Američanom ponudil nov krog jedrskih pogajanj. Laridžani je z objavo na X to že zanikal: "Z Američani se ne bomo pogajali." Napadi so povzročili tudi številne motnje v ladijskem in letalskem prometu v regiji. Iran je zaprl pomembno Hormuško ožino, več držav je v celoti ali delno zaprlo svoj zračni prostor. Letalske družbe so odpovedale številne polete, mnogi potniki so obtičali na letališčih, zlasti na ključnih tranzitnih točkah v Dohi in Dubaju.

V napadih močno poškodovana bolnišnica v Teheranu

Izraelski zračni napadi so v nedeljo zadeli bolnišnico Gandhi v severnem Teheranu, poroča tiskovna agencija Reuters.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Poškodovana bolnišnica v Teheranu AP

Iranska tiskovna agencija ISNA je sporočila, da je bila bolnišnica zadeta v "cionistično-ameriških zračnih napadih". Ločena poročila tiskovnih agencij Fars in Mizan so vključevala videoposnetke iz notranjosti bolnišnice, ki prikazujejo ostanke, razmetane po tleh v bližini invalidskih vozičkov. Dve priči na območju ulice Gandhi sta tiskovno agencijo Reuters obvestila, da je bolnišnica utrpela znatno škodo, bolniki pa so bili evakuirani.

Tarča napadov tudi energetski objekti

Po napadu z droni so rafinerijo Ras Tanura preventivno začasno zaustavili. "Nekatere operativne enote v rafineriji so bile preventivno zaprte, kar pa ni vplivalo na oskrbo lokalnih trgov z naftnimi derivati," je v izjavi, ki jo je objavila savdska tiskovna agencija, povedal uradni vir na ministrstvu za energetiko. Ras Tanura ob vzhodni obali Savdske Arabije je ena največjih rafinerij na celotnem Bližnjem vzhodu in ima zmogljivost več kot pol milijona 159-litrskih sodov surove nafte na dan. Kompleks služi tudi kot pristanišče za tankerje z nafto. Incident po besedah analitika v podjetju za obveščanje o tveganjih Verisk Maplecroft Torbjorna Soltvedta pomeni veliko zaostritev napetosti v Perzijskem zalivu po nizu iranskih napadov v regiji. "Napad na savdskoarabsko rafinerijo Ras Tanura pomeni znatno eskalacijo, saj je energetska infrastruktura v zalivu zdaj neposredno na muhi Irana," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisal Soltvedt.

