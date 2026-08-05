Novi nočni napadi na Kijev: umrlo najmanj 15 ljudi

"Kijevska regija je nocoj ponovno doživela enega najbolj tragičnih napadov sovražnika doslej," je na omrežju Telegram sporočil vodja vojaške uprave v regiji Timur Tkačenko in dodal, da bo storilce dosegla roka pravice.

Po navedbah oblasti so ruske rakete in droni v kijevski regiji zahtevali 14 smrtnih žrtev, več kot 20 je ranjenih. V samem Kijevu je medtem življenje izgubila ženska, najmanj 24 ljudi je bilo ranjenih, pri čemer naj bi ruske sile namerno ciljale civiliste in civilno infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska prestolnica je bila tarča smrtonosnih napadov že konec tedna, v njih je življenje izgubilo deset ljudi, več kot 30 je bilo ranjenih.