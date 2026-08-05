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Novi nočni napadi na Kijev: umrlo najmanj 15 ljudi

Kijev, 05. 08. 2026 08.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Nočni napadi na Kijev

Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 15 življenj, več kot 40 ljudi je ranjenih, so sporočile oblasti. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico, in sicer 14.

"Kijevska regija je nocoj ponovno doživela enega najbolj tragičnih napadov sovražnika doslej," je na omrežju Telegram sporočil vodja vojaške uprave v regiji Timur Tkačenko in dodal, da bo storilce dosegla roka pravice.

Po navedbah oblasti so ruske rakete in droni v kijevski regiji zahtevali 14 smrtnih žrtev, več kot 20 je ranjenih. V samem Kijevu je medtem življenje izgubila ženska, najmanj 24 ljudi je bilo ranjenih, pri čemer naj bi ruske sile namerno ciljale civiliste in civilno infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska prestolnica je bila tarča smrtonosnih napadov že konec tedna, v njih je življenje izgubilo deset ljudi, več kot 30 je bilo ranjenih.

Dron preganjal prodajalca zelenjave

V torek je medtem v javnost prišel videoposnetek, na katerem je videti domnevno ruski dron, ki v mestu Herson na jugu Ukrajine preganja prodajalca zelenjave, nakar eksplodira tik ob njem. Moškemu v 50. letih se naposled uspe skriti za kombi, ki ga uporablja kot ulično stojnico.

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Po navedbah ukrajinske policije, ki je objavila posnetek, je moški doživel šok in utrpel poškodbe, vendar je preživel.

Ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha je spričo posnetka Rusijo obtožil ustrahovanja civilistov in barbarstva. "Danes je mnoge pretresel še en posnetek 'safarija' z droni, ki ga Rusi izvajajo proti civilistom v Hersonu," pa je v odzivu na družbenem omrežju X zapisal predsednik Volodimir Zelenski.

"Rusi so ta zločin celo priznali, pri tem pa niso pokazali niti kančka obžalovanja in so se odkrito hvalili s trpinčenjem ljudi," je dodal in zaveznice še enkrat več pozval h krepitvi pritiska na Rusijo, ki jo je označil za zlo.

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