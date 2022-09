Novi non-paper: srbsko priznanje Kosova v zameno za status regionalne sile?

Na Balkanu te dni mediji poročajo o novem domnevnem non-paperju, ki zadeva normalizacijo odnosov med Beogradom in Prištino. Nemčija in Francija naj bi pripravili novi okvir dialoga med stranema, ki poteka pod okriljem Evropske unije in ki naj bi predvideval srbsko priznanje Kosova. Avtentičnosti dokumenta ni potrdil še nihče.

Albanski portal albanianpost.com je poročal, da novi okvir dialoga, ki sta ga pripravila svetovalca francoskega predsednika Emmanuela Macrona in nemškega kanclerja Olafa Scholza, določa, da bi Srbija in Kosovo po tistem iz leta 2013 podpisala prihodnje leto nov sporazumu o normalizaciji odnosov, s katerim bi Beograd dejansko sprejel realnost Kosova kot neodvisne države, a ga še ne bi uradno priznal. Bi pa nehal nasprotovati članstvu Kosova v mednarodnih organizacijah, poroča portal nova.rs. Kasneje, hipotetično čez deset let, ko bi se bila Evropska unija pripravljena širiti na Zahodni Balkan, bi državi sklenili sporazum o vzajemnem priznanju, ki bi bil predpogoj za njuno članstvo v povezavi. Če bi strani novi sporazum o normalizaciji odnosov leta 2023 podpisali, bi od prihodnjega leta Kosovo priznalo tudi pet članic EU, ki ga še niso. Srbija pa bi dobila veliko finančno in gospodarsko pomoč ter bila priznana kot regionalna sila. icon-expand Kosovo, zemljevid, splošna FOTO: Dreamstime Dokument na štirih straneh in v 13 točkah vsebuje desetletno vizijo rešitve problema in "makro perspektivo". Svetovalca nemškega kanclerja in francoskega predsednika sta ga med obiskom v regiji predstavila tako kosovskemu premierju Albinu Kurtiju kot srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, poroča nova.rs. Portal dodaja, da je o tem novem okviru po obisku svetovalcev v Beogradu govoril samo Vučić. Takrat je povedal, da "vztrajajo, da na Kosovu obstaja realnost, ki jo moramo sprejeti". V odzivu na objavo vsebine non-paperja na omenjenem albanskem portalu pa je Vučić v četrtek potrdil le, da so mu med obiskom posebnega predstavnika EU za dialog med Beogradom in Prištino ter druga vprašanja Zahodnega Balkana Miroslava Lajčaka v Beogradu ponudili dokument, ki ga je prebral, a ga ni želel sprejeti. "Ne morem reči, da je točno vse, kar je objavljeno (na albanskem portalu), nisem si zapomnil vsega, kar je pisalo na teh štirih straneh in sem jih prebral v 15 minutah. Vedel sem, da tega papirja ne smem vzeti," je povedal za srbsko televizijo Pink. Zavrnil je še možnost, da bi Beograd sprejel članstvo Kosova v Združenih narodih, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. PREBERI ŠE Objavili skriti dokument, ZDA nasprotujejo razkosanju BiH Zanikal je še, da bi dokument objavila srbska stran. Da so ga pripravili v Beogradu ali v Rusiji, je namreč v odzivu ocenil kosovski premier Kurti. Po poročanju kosovskega časnika Koha Ditore je menil, da Rusija izkorišča Zahodni Balkan za napade na EU in Nato, medtem ko je cilj Beograda "bosanizacija Kosova, ki bi ga spremenila v propadlo državo", navaja nova.rs. Tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, Peter Stano, domnevnega non-paperja ni želel komentirati. Kot je dejal, načeloma ne komentirajo domnevnih dokumentov, ki jih objavijo mediji, niti njihove pristnosti ali vsebine. V Bruslju tudi niso želeli komentirati poročanja medijev v regiji o obstoju novega okvira dialoga Beograda in Prištine. Presenečenje ob omembi obstoja novega okvira dialoga je sicer Lajčak izrazil že med obiskom Prištine konec avgusta. Neimenovani diplomatski viri v EU pa so prav tako povedali, da niso seznanjeni z nobenim dokumentom v pisni obliki o novem okviru dialoga, a priznali, da se omenja nov pristop ali nova strategija. Nemški veleposlanik v Prištini Jörn Rohde je medtem tvitnil, da bi kak dokument lahko obstajal, da pa nima nobene zveze ne z Berlinom in niti s Parizom. Izpostavil je, da Nemčija v celoti podpira dialog med Beogradom in Prištino, ki ga vodita EU in Lajčak, poroča nova.rs.