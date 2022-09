Novi osupljivi posnetki Titanika

OceanGate Expeditions, vodilno svetovno podjetje na področju raziskovanja oceana, je posnelo ladjo Titanik v največji kakovosti doslej. Lansko leto so podoben posnetek že objavili, vendar ni bil posnet v tako visoki ločljivosti. S tem bodo sedaj lahko bolje določili stopnjo propadanja razbitin ladje in morebitne spremembe. Letošnji posnetki kažejo, da so razbitine Titanika v primerjavi z lanskim letom v precej slabšem stanju.

Razbitina – odkrita pred 37 leti – je približno 4000 metrov globoko, na dnu Atlantika, in približno 400 navtičnih milj od Nove Fundlandije v Kanadi. Podjetje OceanGate pravi, da je z novimi posnetki mogoče videti ladjo bolje kot kdajkoli prej. Na posnetkih je videti ladijski premec, levo sidro, enega od trupov in ogromno sidrno verigo. "Eden najbolj neverjetnih posnetkov prikazuje enega od kotlov z enim koncem, ki je padel na dno oceana, ko se je Titanik razbil na dva dela," je dejal Rory Golden iz OceanGate. Na ladijskih sidrih se lahko opazi tudi ime izdelovalca sider, Noah Hingley & Sons. "Razburljivo je, da smo po toliko letih morda odkrili novo podrobnost, ki pri prejšnjih generacijah tehnologij kamer ni bila tako očitna," dodaja Golden. Posnetki so odličen vir dokumentiranja, saj jih bodo lahko iz leta v leto primerjali in ocenjevali stopnjo propadanja razbitin ladje. Z videoposnetki bo mogoče prepoznavati floro in favno oceana, posnetki pa bodo primerni tudi za arheologe, ki bodo z njihovo pomočjo lahko podrobneje dokumentirali ostanke razbitin. Titanik je potonil 15. aprila 1912, potem ko je trčil v ledeno goro, smrtnih žrtev je bilo več kot 1500. Najslavnejša ladja na svetu je slovela kot primer tehnološkega razvoja. Razbitine Titanika - 1 FOTO: AP Poslanstvo podjetja Oceangate je odpreti ocean za več globokomorskih raziskovanj – ne samo za znanstvenike, ampak tudi za ljudi, ki so navdušeni nad odkrivanjem. Zato nudijo podvodne odprave s posadko za raziskovanje potopljenih ladijskih razbitin, arheoloških najdišč in morskih habitatov. Titanik si lahko v prihodnjem letu torej ogledate tudi sami – kot polnovreden član posadke.