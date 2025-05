Novi papež želi, da se Cerkev odzove na razvoj umetne inteligence

Novi papež Leon XIV. je v prvem nagovoru kardinalskega zbora namignil, da bo v svojem pontifikatu nadaljeval delo papežev Leona XIII. in Frančiška. Dejal je tudi, da želi, da se Cerkev odzove na novo industrijsko revolucijo in razvoj umetne inteligence. V Vatikanu so medtem predstavili grb in geslo novega papeža, ki po navedbah portala Vatican News jasno odražata, da Leon XIV. izhaja iz reda avguštincev.

OGLAS

Američan Robert Francis Prevost je kardinalom pojasnil, da njegovo papeško ime Leon XIV. odraža trajno zavezanost Cerkve človekovemu dostojanstvu in socialni pravičnosti.

Dejal je, da je navdih za izbiro imena dobil v papežu Leonu XIII., ki je v zgodovinski encikliki Rerum novarum (Nove stvari) iz leta 1891 obravnaval socialno vprašanje v okviru prve velike industrijske revolucije. "Danes Cerkev vsem ponuja svoj zaklad družbenega nauka kot odgovor na drugo industrijsko revolucijo in razvoj umetne inteligence," je poudaril.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Papež Leon XIV. pred kardinali icon-picture-layer-2 1 / 5

Leon XIV. je kardinalom, ki jih je imenoval najtesnejši papeževi sodelavci, tudi izrazil iskreno hvaležnost in dejal, da se zaveda neizmerne odgovornosti, ki mu je zaupana.

Predstavili grb in geslo

V Vatikanu so medtem danes predstavili grb in geslo novega papeža, ki po navedbah portala Vatican News jasno odražata, da Leon XIV. izhaja iz reda avguštincev. Kažeta tudi vrednote, ki jih namerava zagovarjati v svojem pontifikatu, še posebej edinost in občestvo v Cerkvi. Ščit v grbu je diagonalno razdeljen na dva dela. V zgornjem delu je modro ozadje z belo lilijo, ki simbolizira čistost. Spodnja polovica ščita ima svetlo rumeno ozadje in podobo zaprte knjige s srcem, prebodenim s puščice. Podoba spominja na izkušnjo spreobrnjenja svetega Avguština, kot jo je sam opisal: "S svojo besedo si mi prebodel srce". Ščit modre barve obdajajo papeški simboli, ki jih je v svojem grbu imel tudi papež Frančišek. Gre za papeško mitro med dvema prekrižanima ključema zlate in srebrne barve, ki sta povezana z rdečo vrvjo. Novi papež je obdržal geslo In Illo uno unum oz. V edinem Kristusu smo eno, ki ga je uporabljal že kot škof. Gre za besede svetega Avguština iz razlage psalma 127.

V naprsnem križu relikvije svetega Avguština in svete Monike

Križ, ki ga je prvi papež iz ZDA nosil v četrtek, ko je po izvolitvi prvič pozdravil vernike z osrednjega balkona bazilike svetega Petra, je po poročanju vatikanskega spletnega portala Vatican News poln simbolike. Vsebuje namreč delčke kosti svetnikov, povezanih z avguštinskim izročilom. V središču križa je relikvija svetega Avguština, ki je učil, da je pogled vase ključ do srečanja z Bogom in razumevanja njegove besede. Poleg tega so v njem še delčki kosti svete Monike, svetega Tomaža Villanovskega, blaženega Anselma Polanca in škofa Giuseppeja Bartolomea Menocchia.

Papež Leon XIV. FOTO: Profimedia icon-expand

Prevost je križ dobil za darilo od avguštinskega reda, ko je bil 30. septembra 2023 umeščen za kardinala. Relikvije za križ je izbral generalni postulator avguštinskega reda, redovnik Josef Sciberras, dobil pa jih je v relikviariju. Redovnik je pojasnil, da križ ni le okrasni predmet, temveč vidno znamenje vere. Vse relikvije, ki jih vsebuje, so povezane z avguštinskim izročilom in vsaka predstavlja zvestobo, reforme, služenje ali mučeništvo - vrline, ki zdaj vodijo in podpirajo službo novega papeža, je še dejal. Redovnik je dan pred konklavom, na katerem so kardinali izbrali naslednika pokojnega papeža Frančiška, ameriškemu kardinalu poslal sporočilo, naj nosi križ, ki so ga mu podarili, da ga bosta varovala sveti Avguštin in sveta Monika. "Ne vem, ali je bilo to zaradi mojega sporočila, toda ko sem videl, da ga je nosil ob prisegi - in tudi takrat, ko je stopil na balkon bazilike kot papež, sem bil globoko ganjen," je povedal Sciberras.

Spomnimo