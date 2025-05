Novi papež zaradi kritičnih objav že tarča Trumpove MAGA

Ameriški mediji so po izvolitvi novega papeža izbrskali njegov račun na družbenem omrežju X, na katerem je bil v zadnjem času posredno kritičen do politike aktualne ameriške vlade.

Po poročanju Reutersa bo papež Leon XIV. sledil stopinjam svojega predhodnika, papeža Frančiška, ki je bil velik zagovornik revnih in priseljencev, zaradi česar je imel nesoglasja s Trumpovo administracijo. Njihovo politiko priseljevanja je označil za "sramoto". Ameriški podpredsednik JD Vance se je sicer s Frančiškom srečal le dan pred njegovo smrtjo.

Podporniki Trumpovega gibanja MAGA (Naredimo Ameriko spet veliko) so medtem do novega papeža kritični. "Je proti Trumpu, proti MAGA, zagovornik odprtih meja in popoln marksist, tako kot papež Frančišek," je zapisala aktivistka in velika podpornica Trumpa Laura Loomer.

"Papež Leon XIV.: registrirani republikanec iz Chicaga in borec za življenje ALI globalist za odprte meje, imenovan za nasprotovanje Trumpu?" je medtem zapisal desničarski aktivist Charlie Kirk.

Papež Leon XIV. tako kot Trump in Vance nasprotuje pravici do splava, se pa njihovi pogledi razlikujejo v primeru podnebnih sprememb. Trump je namreč takoj po izvolitvi ZDA umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma, ki se bori proti globalnemu segrevanju. Papež je naklonjen boju proti podnebnim spremembam, prav tako je v preteklosti spregovoril o rasizmu. "Več moramo slišati od voditeljev v Cerkvi, da zavračajo rasizem in pozivajo k pravici," je zapisal leta 2020.