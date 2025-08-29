Svetli način
Tujina

Je v trgovino vlomil oče, ki je z otroki na begu že skoraj štiri leta?

Waikato, 29. 08. 2025 10.25 | Posodobljeno pred 1 uro

Novozelandski policisti so objavili posnetke nadzornih kamer, na katerih naj bi Tom Phillips z enim od svojih otrok vlomil v trgovino, ukradel več artiklov in pobegnil. Phillips je pred štirimi leti po prepiru z nekdanjo partnerico neznano kam odpeljal tri otroke. Od takrat naj bi se skrival po gozdovih, za njim in otroki poteka iskalna akcija.

Posnetek prikazuje zamaskiranega moškega in otroka, ki si najprej ogledujeta izložbo trgovine in nato vanjo vlomita. Ukradene izdelke sta naložila na štirikolesnik in se odpeljala. Tatvino sta izvedla v 13 minutah, je povedal policijski uradnik Andy Saunders

Detektivi so prepričani, da sta na posnetku prav Phillips in eden od otrok. Očeta z otroki v zadnjem letu sicer niso opazili nikjer. Vse, ki bi štirikolesnik opazili na lokaciji med Piopiom in Marokopo, pozivajo, naj jim javijo kakršnekoli informacije. Phillips je z enim od otrok tatvino skušal izvesti že leta 2023, a neuspešno, poroča Guardian

Oče je z otroki, ki so danes stari 9, 10 in 12 let, izginil decembra 2021. Zakonsko skrbništvo za otroke so po ločitvi dodelili materi, ki pa svojih otrok ni videla že skoraj štiri leta. Oče naj bi z otroki živel v gozdovih v okrožju Waikato na Novi Zelandiji. Sumijo, da prejema zunanjo pomoč pri oskrbi, pomagali naj bi mu tudi pri skrivanju. 

Leta 2023 so Phillipsa povezali z ropom banke, sumijo ga tudi, da je fizično napadel dva moška in da poseduje orožje. Lani pa so četverico opazili tudi v gozdu. Intenzivna iskalna akcija in visoka denarna nagrada za morebitne namige nista obrodili sadov. 

Pred nekaj dnevi pa je prvič javno spregovorila tudi Phillipsova družina.

Tom Phillips Nova Zelandija iskanje vlom otrok
miror2012
29. 08. 2025 11.52
Za nas je res pomembna točna lokacija. Večina ne ve niti kje je Nova Zelandija
zani10
29. 08. 2025 10.58
Ja tocno ta 2 sta to, sej se pa ze vidi na dalec
StayALive
29. 08. 2025 10.36
+4
Miltantni feminizem se skorajda v vseh "demokracijah" gre hibridno vojno proti moškim in očetom ! Slovenija seveda prednjači v terorju. Očete se zapira za vsak njihov izmšljen drek. Gozd je tudi pri nas zatočišče takihle žrtev.
StayALive
29. 08. 2025 10.33
+5
Če bi ravnal drugače bi kot oče za vedno izgubil otroke !
