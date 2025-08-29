Je v trgovino vlomil oče, ki je z otroki na begu že skoraj štiri leta?

Posnetek prikazuje zamaskiranega moškega in otroka, ki si najprej ogledujeta izložbo trgovine in nato vanjo vlomita. Ukradene izdelke sta naložila na štirikolesnik in se odpeljala. Tatvino sta izvedla v 13 minutah, je povedal policijski uradnik Andy Saunders .

Detektivi so prepričani, da sta na posnetku prav Phillips in eden od otrok. Očeta z otroki v zadnjem letu sicer niso opazili nikjer. Vse, ki bi štirikolesnik opazili na lokaciji med Piopiom in Marokopo, pozivajo, naj jim javijo kakršnekoli informacije. Phillips je z enim od otrok tatvino skušal izvesti že leta 2023, a neuspešno, poroča Guardian.

Oče je z otroki, ki so danes stari 9, 10 in 12 let, izginil decembra 2021. Zakonsko skrbništvo za otroke so po ločitvi dodelili materi, ki pa svojih otrok ni videla že skoraj štiri leta. Oče naj bi z otroki živel v gozdovih v okrožju Waikato na Novi Zelandiji. Sumijo, da prejema zunanjo pomoč pri oskrbi, pomagali naj bi mu tudi pri skrivanju.

Leta 2023 so Phillipsa povezali z ropom banke, sumijo ga tudi, da je fizično napadel dva moška in da poseduje orožje. Lani pa so četverico opazili tudi v gozdu. Intenzivna iskalna akcija in visoka denarna nagrada za morebitne namige nista obrodili sadov.