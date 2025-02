Novi posnetki trčenja helikopterja in letala

Na družbenih omrežjih pa so se pojavili novi posnetki, ki so ujeli trenutek letalske nesreče iz drugih zornih kotov.

Preiskovalci so našli črno skrinjico s podatki o letu in snemalnik zvoka v pilotski kabini vojaškega helikopterja, ki je bil v sredo udeležen v trčenju s potniškim letalom nad ameriško prestolnico Washington, je v petek novinarjem povedal član Nacionalnega odbora za varnost v prometu Todd Inman . Črni skrinjici potniškega letala so našli že v četrtek.

Na posnetkih se jasno vidi, kako sta helikopter in letalo letela z nezmanjšano hitrostjo drug proti drugemu, v trenutku trčenja eksplodirala, razbitine pa so nato padle v reko.

Inman je izrazil prepričanje, da bodo lahko v celoti pridobili podatke iz črnih skrinjic, ter dodal, da preiskava vzroka nesreče še poteka.

Obrambni minister ZDA Pete Hegseth je pred tem v petek na televiziji Fox dejal, da preiskujejo poročila o tem, da naj bi helikopter letel višje od predpisane dovoljene meje 61 metrov, in ali je posadka uporabljala očala za nočno opazovanje.

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social objavil, da je vojaški helikopter letel precej višje, kot je dovoljeno na območju. Znova je namignil na krivdo pilota helikopterja, tako kot že v sredo zvečer, takoj po nesreči.

Helikopter, na katerem so bili trije ljudje, je med usposabljanjem v sredo zvečer trčil v potniško letalo družbe American Airlines s 60 potniki in štirimi člani posadke, ki je prišlo iz Wichite v Kansasu in pristajalo na washingtonskem letališču Ronald Reagan.

Po trčenju so razbitine letala in helikopterja padle v reko Potomac, kjer so reševalci v petek nadaljevali iskanje pogrešanih žrtev. Doslej so jih v ledeni reki našli 41.