Novi potresi na Jadranu, najmočnejši z magnitudo 4,2

Epicentri vseh potresov so bili približno 100 km južno od Splita in okoli 50 km jugovzhodno od Visa. V zadnjih 66 urah so na tem območju zabeležili več kot deset potresov. Po poročanju EMSC so jih čutili tudi v Splitu. Že sinoči sta bila v splitskih vodah v nekaj minutah zabeležena dva potresa, tresljaji pa so bili tudi v bližini Vrlike.