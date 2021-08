Novi požari v Grčiji, v Alžiriji 'kolektivna histerija' pripeljala do smrti nedolžnega

V že tako opustošeni Grčiji so izbruhnili novi požari. Zaradi dveh, ki ju je raznesel veter, so oblasti znova pozvale k evakuaciji ljudi na jugovzhodu in severozahodu grške prestolnice. V Alžiriji pa je jezna množica ljudi napadla in ubila moškega, ki so ga po krivem obtožili, da je v državi sprožil smrtonosne požare. Sodni policist Mohamed Chagor je dejal, da je bila množica v "kolektivni histeriji".

Požar, ki je danes zjutraj izbruhnil v regiji Keratea, jugovzhodno od grške prestolnice, se je hitro razširil in se usmeril proti nacionalnemu parku na območju Sounion. Oblasti so na tem območju odredile evakuacijo za tri skupnosti, poroča AP News. V boj z ognjenimi zublji so se medtem že podali številni prostovoljci, ki so se oborožili s cevmi in vejami. Gasilska enota je na območje napotila tudi 91 gasilcev, šest letal in šest helikopterjev. Župan regije Levreiotiki Dimitris Loukas je dejal, da je bil vzrok za požar na tem območju požig. Lokalni prebivalci so namreč poročali o osebi, ki je zažgala smetnjak.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Na drugi strani prestolnice – severozahodno od Aten – je nov požar izbruhnil na območju Vilia. Tudi zaradi tega so oblasti k evakuaciji pozvale tri vasi, saj so predvidevali, da bo močan veter trajal vsaj do večera, kar bi lahko oviralo gašenje. Več kot 60 gasilcev, ki so se z ognjem spopadali na tem območju, je podpiralo osem letal in pet helikopterjev. Grčija se je v tem mesecu spopadla že z več desetimi požari, ki so bili zaradi vročinskega vala in suhih površin še toliko hujši. Uničenih je bilo več deset tisoč hektarjev gozdov in kmetijskih zemljišč, požgani so bili domovi in podjetja, na tisoče ljudi pa je bilo treba evakuirati tako po kopnem kot tudi po morju. V požarih je umrl en prostovoljni gasilec, štirje drugi gasilci pa so bili hospitalizirani. Med njimi sta bila sva zaradi opeklin v kritičnem stanju.

Približno 24 evropskih in drugih bližnjih držav se je odzvalo na klic na pomoč Grčije. Poslale so gasilce, helikopterje, letala in vozila. Do danes jih je sicer večina že zapustila to sredozemsko državo, a 40 avstrijskih gasilcev je vseeno ostalo na Peloponezu, kjer že nekaj dni gorita dva velika požara. Dva velika požara, ki sta se začela v začetku avgusta, eden na otoku Evboja, drugi pa v narodnem parku, ki leži severno od Aten, danes še vedno tlita. Vročina in požari pa niso pustošili le po Grčiji, temveč tudi po številnih drugih državah. Med njimi so tudi Turčija, kjer je umrlo najmanj 16 ljudi, in Italija. Vse hujša suša in vročina sta to poletje spodbudili tudi požare v ZDA in na severu Rusije. V vsej Rusiji je letos zagorelo približno 15 milijonov hektarjev. Množica v 'kolektivni histeriji' V Alžiriji je v požarih v gorski regiji Berber umrlo najmanj 69 ljudi – 47 civilistov in 28 vojakov. Prav tako je poginila tudi živina, uničeni pa so številni oljčni nasadi. Danes je množica ubila 38-letnega umetnika, ki so ga napačno obtožili, da je sprožil smrtonosne požare v državi. Djamel Ben Ismail je na območje pravzaprav odpotoval, ker je želel pomagati. Pred smrtjo je na družbenem omrežju namreč napisal, da bo odpotoval na območje opustošenja ter pomagal pri gašenju požarov.

icon-expand V Alžiriji je v požarih v gorski regiji Berber umrlo najmanj 69 ljudi. FOTO: AP

Po obtožbah je 38-letnika poskušala zaščititi tudi tamkajšnja policija, vendar je nasilna množica udrla na policijsko postajo, Bena Ismaila zvlekla na prosto, ga pretepla ter nato zažgala. Pri tem so bili poškodovani tudi policisti, ki so umetniku skušali pomagati, poroča The Independent. Sodni policist Mohamed Chagor je dejal, da je bila množica v "kolektivni histeriji", ko je napadla 38-letnika, policisti pa so se odločili, da nad množico ne bodo sprožili opozorilnih strelov, saj so se bali, da bi ti le še poslabšali situacijo. Na podlagi fotografij in posnetkov so kasneje aretirali več ljudi, med njimi tudi moškega in tri ženske, ki so na posnetkih žrtev, preden so jo zažgali, napadli z noži.