Novi predsednik Čila postal 35-letnik hrvaških korenin, podporniki napolnili ulice Santiaga

Kast je priznal poraz, potem ko je po 99 odstotkih preštetih glasov prejel 44, Borić pa 56 odstotkov glasov. "Pravkar sem se pogovarjal z Borićem in mu čestital za velik uspeh," je na družbenem omrežju zapisal Kast. "Je izvoljeni predsednik Čila. Zasluži si naše spoštovanje in konstruktivno sodelovanje. Čile je vedno na prvem mestu," je dodal.

Borićevi podporniki so po uspehu na volitvah zmago proslavili z glasnim rajanjem in objemanjem na ulicah Santiaga, v zraku so vihteli zastave in transparente s politikovim obrazom ter tudi mavrične zastave, ki označujejo skupnost LGBTIQ+. Volivce so prepričali predvsem Borićeva vključujoča socialna politika in načrti za revizijo državnega tržno usmerjenega gospodarskega modela, poročajo tuji mediji.

Politik je tudi v svojem govoru po zmagi napovedal, da bo njegova vlada širila družbene pravice prebivalcev, a da bo to storila fiskalno odgovorno in v luči skrbi za zdravje gospodarstva tega največjega proizvajalca bakra na svetu. Ob tem bo nasprotoval rudarskim projektom, ki uničujejo okolje. "Z uničevanjem sveta uničujemo sami sebe. Nočemo več projektov, ki uničujejo našo državo in naše skupnosti," je dejal novoizvoljeni predsednik. Tako nasprotuje tudi kontroverznemu projektu Domingo, ki vključuje rudarjenje železa, bakra in zlata.

Predsednik vseh Čilencev, ne le tistih, ki so glasovali zanj

Borić je v pogovoru s predsednikom Sebastiánom Piñero, ki bo marca odstopil s položaja, dejal, da bo predsednik vseh Čilencev, "ne le tistih, ki so glasovali zame". "Smo enotni. Smo upanje. Smo več, ko smo skupaj. Gremo naprej!" je podpornikom sporočil prihajajoči predsednik.

Prvi krog predsedniških volitev je potekal 21. novembra. Kast je takrat prejel približno 28 odstotkov glasov, Boric pa 26 odstotkov. Volilna udeležba je bila okoli 47-odstotna. Tokrat v drugem krogu je bila medtem 56-odstotna, kar je največ od leta 2012, ko udeležba ni več obvezna.

Borić je bil eden od voditeljev množičnih protivladnih protestov leta 2019. Zmagal je kot kandidat levega volilnega zavezništva Apruebo Dignidad (Podpiram dostojanstvo), ki želi zvišati davke in povečati socialne izdatke. To zavezništvo vključuje tudi komunistično stranko. Borić je med kampanjo zagotavljal, da bo naredil konec neoliberalnemu ekonomskemu modelu, ki ga je pustil za seboj diktator Augusto Pinochet.