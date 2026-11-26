Pablo Hernandez de Cos bo prvi Španec na čelu ECB, ki jo v prihodnjem obdobju čakajo pomembni izzivi, povezani z gospodarskimi razmerami na evrskem območju, poroča Al Jazeera. Diplomati ga opisujejo kot umirjenega in preudarnega strokovnjaka, ki slovi po pragmatičnosti in sposobnosti iskanja soglasja.

Španec trenutno vodi Banko za mednarodne poravnave (BIS) s sedežem v Baslu, ki povezuje največje centralne banke na svetu. Pred tem je bil glavni ekonomist in nato guverner španske centralne banke. V času svojega delovanja se je soočal s posledicami bančne krize v Španiji v letih po 2010, z obdobjem izjemno nizke inflacije, pandemijo covida-19 ter z močnim inflacijskim skokom leta 2022, ki sta ga spodbudila okrevanje po pandemiji in ruska invazija na Ukrajino.