Novi predsednik italijanskega senata La Russa tarča groženj

"Z veseljem bomo njemu in parlamentu pokazali, kaj pomeni militantni antifašizem. Našli nas boste na ulicah in mestnih trgih," je skupina obenem zapisala na Facebooku.

Na mostu v bližini rimskega Koloseja je bil medtem razvit transparent z napisom "Dobrodošel, predsednik La Russa. Odpor se nadaljuje" . Ime predsednika senata je bilo obrnjeno na glavo, kar mediji razumejo kot namig na fašističnega voditelja Benita Mussolinija , katerega truplo so leta 1945 obesili za noge. Transparent naj bi razvili člani skrajno levičarske skupine Cambiare rotta.

Tako številne desne stranke kot tudi predstavniki prihodnje leve opozicije so grožnje obsodili. "Prejel sem veliko izrazov solidarnosti ne le od državljanov in prijateljev, temveč tudi od predstavnikov vseh političnih taborov. Zahvaljujem se jim in obnavljam svojo zavezo, da bom predsednik vseh senatorjev ne glede na njihovo politično prepričanje," je v soboto zvečer v sporočilu za javnost zatrdil La Russa.

Na Siciliji rojeni 75-letni La Russa, ki je bil v četrtek izvoljen za vodjo senata, je v italijanskem parlamentu že od leta 1992. Velja za kontroverznega politika, med drugim zaradi svojih izjav o zgodovini Italije in fašizmu.

Med volilno kampanjo je trdil, da so vsi Italijani dediči duceja, med pandemijo covida-19 pa je na družbenih omrežjih svetoval, naj Italijani v pozdrav prenehajo stiskati roke in se raje poslužujejo fašističnega rimskega pozdrava, ki je analogen nacističnemu pozdravu.

Poleg tega je pred štirimi leti v intervjuju ponosno pokazal svojo dnevno sobo, kjer je imel med drugim razstavljen kip Mussolinija.