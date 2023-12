Novi premier Poljske je postal vodja opozicije Donald Tusk

Le nekaj ur prej manjšinska vlada Morawieckega v spodnjem domu poljskega parlamenta ni dobila zaupnice, kar je odprlo pot za sestavo vlade nekdanjemu predsedniku Evropskega sveta in vodji Državljanske platforme (PO). To bo sicer Tuskov tretji mandat na čelu poljske vlade – prvič je bil na tem položaju med letoma 2007 in 2011, drugič pa od leta 2011 do 2014, ko je postal predsednik Evropskega sveta.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Tusku že čestitala v objavi na družbenem omrežju X. "Vaše izkušnje in močna zavezanost našim evropskim vrednotam bodo dragocene pri oblikovanju močnejše Evrope v korist poljskega ljudstva," je ob tem ocenila.

Tri liberalne stranke iz opozicijskega zavezništva – poleg Tuskove PO še stranki Tretja pot in Nova levica – so na oktobrskih volitvah na Poljskem osvojile večino 248 od 460 sedežev v sejmu. Kljub temu je predsednik Andrzej Duda, ki prihaja iz vrst doslej vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS), mandat za sestavo vlade najprej podelil Morawieckemu.