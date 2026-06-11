Novi primeri kuge drobnice na Hrvaškem

Pristojne službe so takoj začele izvajati predpisane ukrepe, med drugim zaporo obrata, usmrtitev živali, čiščenje in razkuževanje ter epidemiološke preiskave, da bi ugotovili izvor okužbe.

V obeh rejah so na bolezen posumili na podlagi kliničnih znakov pri živalih, med katerimi so bili povišana temperatura, diareja, pljučnica in pogini. V eni reji je poginilo 14 ovc, v drugi pa 15.

Bolezen so na Hrvaškem potrdili v dveh epidemiološko povezanih rejah drobnice s skupno več kot 1000 ovcami na območju Daruvarja v bjelovarsko-bilogorski županiji.

Iz uprave so rejce drobnice znova pozvali, naj dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Pri nakupu živali naj bodo pozorni na njihov izvor in jih kupujejo le iz preverjenih rej. Vsako spremembo zdravstvenega stanja ovc in koz naj nemudoma prijavijo veterinarju.

Za kugo drobnice zbolevajo ovce in koze, za ljudi in druge živalske vrste pa bolezen ni nevarna. Virus se najpogosteje prenaša prek aerosolov ali z neposrednim stikom. Okužene živali ga izločajo že pred pojavom prvih simptomov, zato je pomembno preprečiti vnos virusa prek okuženih živali ali predmetov.

Bolezen povzroča morbillivirus, ki je tesno povezan z virusom goveje kuge ter prizadene koze, ovce in nekatere divje vrste malih prežvekovalcev, pa tudi kamele. Zanjo sta značilni visoka obolevnost in umrljivost, povzroča pa tudi veliko gospodarsko škodo.

Kuga drobnice je bila prvič potrjena na območju EU leta 2018 v Bolgariji, kamor se je razširila iz sosednje Turčije, kjer je bolezen stalno prisotna. Sodi med posebno nevarne bolezni živali, ki se običajno ne pojavljajo v EU. Letos so na Hrvaškem pred tem že potrdili tri izbruhe bolezni v splitsko-dalmatinski županiji, potrjena pa je bila tudi v Albaniji in Romuniji.