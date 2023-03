Nove nepojasnjene zastrupitve šolark: gre za namerne napade na dekliške šole?

V več iranskih provincah so po poročanju lokalnih medijev poročali o novih primerih nepojasnjenih zastrupitev šolark, zaradi česar so ta konec tedna demonstrirali zaskrbljeni starši in od oblasti zahtevali, naj ukrepajo.

Tarča domnevne zastrupitve sta bila študentski dom za dekleta v kraju Urmia na severozahodu in osnovna šola v Tabrizu na severu države. Dekleta so poročala o simptomih, kot so vrtoglavica, slabost in težave z dihanjem.

V drugem takem primeru zastrupitev so bile prizadete dijakinje dveh srednjih šol v zahodnem mestu Abhar in v jugozahodnem mestu Ahvaz, je poročala iranska tiskovna agencija ISNA, ki se sklicuje na lokalne zdravstvene uradnike.

Agencija je poročala tudi o zastrupitvah učenk v osnovni šoli v mestu Zanjan na zahodu države. O podobnih primerih skrivnostnih zastrupitev so poročali še iz svetega mesta Mašhad na severovzhodu, iz Isfahana v osrednjem delu države in Širaza na jugu, poročajo iranske tiskovne agencije.

Več sto primerov zastrupitve

V Iranu so od konca novembra poročali o več sto primerih zastrupitve, predvsem v svetem mestu Kom južno od prestolnice Teheran, v katerih je bilo prizadetih najmanj 52 šol, izhaja iz uradnega poročila, objavljenega v soboto. Po podatkih iranskih oblasti je moralo od začetka zastrupitev skoraj 1200 učenk zaradi težav z dihanjem v bolnišnico.

Primeri nepojasnjenih zastrupitev so v državi sprožili val jeze, kritiki pa so obsodili molk oblasti. Približno 500 iranskih umetnikov je podpisalo peticijo, v kateri pozivajo k preiskavi vala zastrupitev v zadnjih treh mesecih, je danes poročal časnik Šarg.