Novi problemi Jadrolinije: ljudje z vozili vzvratno zapustili trajekt

Trajekt je izplul ob 14.15 in ob 15.30 prispel v pristanišče v Splitu, tam pa ni mogel spustiti zapornice. Izkrcavanje naj bi zaradi incidenta trajalo več kot pol ure. Jadrolinija je pojasnila, da je imel trajekt Tin Ujević res težave s hidravlično cevjo. "Potniki in vozila so se izkrcali preko druge klančine. Poteka standardni postopek, plovbo po voznem redu pa nadaljuje trajekt Marjan," so povedali za Dalmacijo Danas.