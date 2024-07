Novi protesti proti pridobivanju litija, množica zahteva prepoved

Okoljski aktivisti menijo, da je pridobivanje litija oz. projekt Jadar, ki ga načrtuje avstralski rudarski velikan Rio Tinto, škodljiv za zdravje ljudi in okolje, ter mu že ves čas nasprotujejo. Njihovi protesti so se zaostrili po nedavnem podpisu sporazuma med Srbijo in EU o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, med katere spada tudi litij.

Ponedeljkovi protesti so potekali v Šabcu ter več drugih srbskih mestih, protestniki pa so nosili transparente z napisi, kot so "Ne boste kopali", "Nočemo rudnikov", "Rio Tinto, marš iz Srbije".

Okoljska aktivistka Ljiljana Bralović je med protesti v Ljigu južno od Beograda po poročanju srbske tiskovne agencije Beta spomnila na rok, ki ga je Zveza ekoloških združenj Srbije postavila vladi za sprejem ukrepov proti pridobivanju te surovine. Opozorila je, da se bo iztekel 10. avgusta in da bodo proteste, če vlada do takrat ne bo izpolnila njihovih zahtev, zaostrili.

Velike količine litija

V dolini reke Jadar se nahajajo velike količine litija. Rio Tinto je tam že pred leti načrtoval gradnjo rudnika, ki bi lahko proizvedel 58.000 ton litija letno, kar bi zadostovalo za 1,1 milijona vozil ali za 17 odstotkov evropske proizvodnje električnih vozil.

Projektu so tedaj ostro nasprotovali okoljevarstveniki in del civilne družbe. Posledično je srbska vlada leta 2022 razveljavila sprejeti prostorski načrt za rudnik in projekt ustavila. Ustavno sodišče je ta mesec odločilo, da vladna odločitev ni bila v skladu z ustavo, s čimer je odprlo pot za ponoven zagon projekta, kar je vlada nato tudi storila.

Le nekdaj dni po odločitvi vlade, da obnovi prostorski načrt za rudnik na območju Jadarja, je Srbija z Evropsko unijo podpisala sporazum o strateškem partnerstvu o trajnostnih surovinah, dobavnih verigah baterij in električnih avtomobilih.

Cilj tega strateškega partnerstva je po navedbah Evropske komisije podpora razvoju novih lokalnih industrij ter odpiranje delovnih mest v verigi za proizvodnjo električnih vozil, pri čemer so zagotovili, da bodo spoštovali okoljske standarde in upoštevali pomisleke lokalnih skupnosti.