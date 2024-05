Novi protesti proti širitvi tovarne Tesle pri Berlinu

Po navedbah organizatorjev se je zbralo okoli 2000 ljudi. Na začetku shoda je bilo nekaj prerivanja med nekaterimi protestniki in policijo, a so se razmere hitro umirile, je poročal novinar AFP.

Protestniki, ki so jih nadzirale okrepljene policijske enote, so pred tovarno razgrnili transparente s sporočili nasprotovanja načrtom za širitev tovarne v kraju Grünheide, ki jo je ameriški proizvajalec električnih vozil odprl leta 2022.

Protesti so se okrepili februarja. Marca je moral obrat začasno ustaviti proizvodnjo zaradi domnevnega požiga na bližnjem daljnovodu. Za napadom naj bi stali člani skrajne levičarske skupine. Teden kasneje je tovarno obiskal šef Tesle Elon Musk, da bi podprl delavce, ki se soočajo z "ekoteroristi", kot je dejal.

Protestniki prihajajo iz več okoljevarstvenih organizacij in lokalnih skupin. Najnovejša akcija se je začela v sredo, policija pa je v petek sporočila, da je ustavila več skupin aktivistov, ki so poskušali vstopiti v tovarno. Ob tem naj bi bili na obeh straneh poškodovani, a policija ni navedla podrobnosti.

Tesla želi razširiti tovarno za 170 hektarjev in povečati proizvodnjo za do milijon vozil letno. Tako želi zadostiti naraščajočemu povpraševanju po električnih avtomobilih v Evropi in se bolje spopasti z drugimi avtomobilskimi podjetji, ki se odmikajo od vozil z motorji z notranjim izgorevanjem.

Tovarna že obsega 300 hektarjev in zaposluje okoli 12.000 ljudi. Stoji v bližini zaščitenega gozdnega območja, pomisleki pa so tudi glede vplivov na pitno vodo. Lokalni prebivalci so v neobvezujočem glasovanju februarja s 60 odstotki zavrnili projekt širitve.