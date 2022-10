Novi reševalci izpod ruševin – podgane

Zgradbe se ne zrušijo prav pogosto – ko pa se, je to katastrofalno za tiste, ki so ujeti v njih. Naravne nesreče, kot so potresi in orkani, lahko uničijo cela mesta, za iskalne in reševalne ekipe, ki iščejo preživele, pa je to zares težka naloga. Zato si je belgijska neprofitna organizacija APOPO zamislila prav posebnega rešitelja. Podgano.

"Podgane so običajno zelo radovedne in rade raziskujejo – in to je ključnega pomena za iskanje in reševanje," pravi Donna Kean, vedenjska znanstvenica in vodja projekta. Poleg svojega pustolovskega duha so podgane zaradi svoje velikosti in odličnega voha odlične za iskanje stvari v tesnih prostorih, doda Keanova.