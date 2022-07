Novi Sad pred začetkom Exita okrancljan z ruskim vojnim simbolom 'Z'

Varadinski most in okolica Petrovaradinske trdnjave pri Novem Sadu, kjer se bo čez nekaj dni začel popularni festival Exit, sta se v jutro zbudila popisana s črko Z. Ta simbolizira rusko invazijo na Ukrajino, saj določene skupine ruskih enot na svojih vozilih in uniformah nosijo črko Z. Organizatorji so sporočili, da "nasprotujejo vsakemu izrazu, ki spodbuja nacionalno sovraštvo in spodbuja k nasilju".

Portal 021.rs poroča, da je oznaka 'Z' narisana na vsakih nekaj metrov na Varadinskem mostu. "Simbol ruske agresije na Ukrajino se je pojavil tako na javnih kot zasebnih objektih. Tako so svojo črko dobili Delavski dom, vrtec in druge zgradbe ter tudi kakšen zabojnik za smeti," navaja portal. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Organizatorji festivala Exit, ki bo v mestu potekal med 7. in 10. julijem, so sporočili, da so jim novosadske oblasti zagotovile, da bo črka Z prebarvana ter da bo policija v prihodnje preprečila tovrstne poskuse. PREBERI ŠE Nakit prestižne znamke tarča kritik: ikonični simbol 'LV' močno spominja na proruski 'Z' "Exit vse od svojega začetka poziva k miru, zato seveda nasprotujemo temu dejanju, katerega cilj je v negativni luči predstaviti festival, Novi Sad in Srbijo," so zapisali v izjavi za javnost.