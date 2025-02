Novi Sad v soju tisočerih luči: 'Škoda, da Đorđe Balašević tega ni dočakal'

V Novem Sadu, kjer so študenti ob podpori državljanov v soboto blokirali tri mostove na Donavi po novembrski tragediji na novosadski železniški postaji, se nadaljuje zapora enega od teh – Mosta svobode. Trajala naj bi do 15. ure, ko načrtujejo odločanje o morebitnem podaljšanju ali končanju zapore. Noč je sicer minila brez incidentov. Podporo srbskim študentom je na Instagramu izrekla tudi ameriška pop zvezdnica Madonna.

Na protestih v Novem Sadu se je v soboto zbralo več deset tisoč študentov in državljanov, ki so v okviru akcije Trije meseci - trije mostovi blokirali Most svobode ter Varadinski in Žeželjev most. Zadnja dva so blokirali približno tri ure, blokada prvega pa se danes nadaljuje.

Kot že vse dni prej, je večtisočglava množica zvečer v zrak dvignila svoje telefonske luči in za 15 minut utihnila. Prizor, kakršnega Novi Sad še ni videl, pravijo ljudje.

Na družbenih omrežjih se širijo posnetki in fotografije, ena od uporabnic je pripisala: "Škoda, da Đorđe Balašević tega ni dočakal!"

S to akcijo so obeležili tri mesece od zrušenja nadstrešnice na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 15 ljudi.

Po poročanju srbskega portala Blic se bodo študentje, ki so vso noč blokirali Most svobode, danes odločili, ali bodo blokado nadaljevali tudi po 15. uri ali jo zaključili. Noč je sicer minila brez incidentov, davi pa je bilo na Mostu svobode manj študentov, poročajo mediji. V Novem Sadu so se študentom pridružili njihovi beograjski kolegi, dijaki, motoristi, kmetje, zdravstveni delavci in številni občani. V bližini vseh treh mostov čez Donavo so meščani pripravljali hrano za demonstrante. Protesti so v soboto potekali v več kot 20 srbskih mestih, zborovanja v podporo srbskim študentom pa so se odvila tudi zunaj Srbije, med drugim v Zagrebu, Splitu, Berlinu, Bostonu in Melbournu, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Podporo srbskim študentom je na Instragramu izrekla tudi ameriška pop zvezdnica Madonna, ki je objavila kratek video posnetek množice demonstrantov v Novem Sadu z naslovom "Moč enotnosti". Podobno sporočilo podpore je študentom na Instagramu namenila tudi konceptualna umetnica Marina Abramović, sicer rojena v Beogradu, ki je zapisala: "Študenti iz Srbije so junaki današnjega časa."