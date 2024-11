Aretirani protestnik: V cisterni ni bila gnojnica, ampak pitna voda iz Zrenjanina

Ta teden smo poročali o velikem protestu, ki je po tragediji na železniški postaji na ulice zvabil 20.000 besnih ljudi. Protestirali so tako zaradi odgovornosti za nesrečo, ki je vzela 14 življenj, pa tudi zaradi ostalih potez in spornih praks trenutne oblasti s predsednikom Aleksandrom Vučićem na čelu.

Protest se je nazadnje sprevrgel v izgrede, razbili so okna na pisarni Vučićeve stranke, v mestno hišo metali baklje in pred vhod zlili fekalije iz cisterne, ki so jo pripeljali s traktorjem. Nemudoma se je oglasil inštitut za javno zdravje, ki je trdil, da zaradi razlitih fekalij prebivalcem grozijo resne okužbe. Izjavili so, da je šlo za neodgovorno obnašanje posameznika, ki je ogrozilo druge.