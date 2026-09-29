Novi satelitski posnetki razkrivajo obsežno uničenje Gaze

Posodobljeni Googlovi satelitski posnetki ponujajo nov pogled na osupljiv obseg uničenja območja Gaze, ki ga je povzročila izraelska vojaška ofenziva. Prikazujejo celotne soseske, spremenjene v ruševine, ter obsežne dele nekdaj gosto poseljenega urbanega območja, ki so se spremenili v pusto, prazno pokrajino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kjer so nekoč stali domovi, poslovni objekti, šole in druge stavbe, so nekje še vedno vidne ceste in določene znamenitosti, a večina Gaze je le še senca tega, kar je včasih bila. "To v osupljivi ločljivosti prikazuje resničnost Gaze," je na omrežju X zapisal Nathan Ruser, analitik Avstralskega inštituta za strateško politiko. Soseska za sosesko je spremenjena v ruševine, od katerih so ostali le še bledi obrisi glavnih cest, zato je danes skoraj nemogoče ločiti en del Gaze od drugega. Kmetijska zemljišča so zoglenela, stoletja stara verska svetišča pa so bila poškodovana ali povsem izbrisana iz podobe pokrajine, piše Al Jazeera.

Satelitski posnetki ruševin v Gazi FOTO: Google Earth

"Sam sem prehodil velik del uničenih območij v Gazi, vendar nisem mogel prenesti pogleda na zemljevid," je na družbenih omrežjih zapisal palestinski novinar Abubaker Abed. "Prikazuje izraelsko barbarstvo in terorizem, ki ga je svet dopustil, da se dogaja." "Ko vse to uničenje vidiš na enem samem spletnem mestu, me je to res zlomilo," je povedal za The New Arab. "Nisem mogel niti nadaljevati z ogledom, saj je bilo videti kraj, kjer sem odraščal, kraj, kjer sem se rodil, ki je na tak način ležal v ruševinah, naravnost srce parajoče." Googlovi posnetki potrjujejo neodvisne ocene, ki dokumentirajo izjemen obseg uničenja v Gazi. Po podatkih Satelitskega centra Združenih narodov (UNOSAT) je bilo do junija poškodovanih 201.290 objektov oziroma približno 82 odstotkov vseh objektov v Gazi. Več kot 134.400 objektov je bilo razvrščenih kot uničenih, več kot 13.800 pa jih je bilo močno poškodovanih. UNOSAT je ocenil tudi, da je bilo poškodovanih 328.627 stanovanjskih enot. Na satelitske posnetke se je odzval tudi znan britanski televizijski voditelj in novinar Piers Morgan, ki je na X zapisal, da so posnetki "grozljivi". "Zdaj vemo, zakaj Benjamin Netanjahu ne dovoli novinarjem, da vstopijo v Gazo."

Satelitski posnetki Rafe FOTO: Google Earth

Izbrisana Rafa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Še posebej izrazito je opustošenje v Rafi na jugu Gaze. Četudi je Meddržavno sodišče maja 2024 odredilo, da mora Izrael "nemudoma ustaviti" vse napade na to mesto z okoli 275.000 prebivalci, je Izrael z napadi nadaljeval, poročajo tuji mediji. Rafa je postala pomembno zatočišče za Palestince, razseljene z različnih območij Gaze, vendar je moralo približno milijon ljudi po začetku izraelskih vojaških operacij na tem območju maja 2024 zbežati. Večina je bila že večkrat razseljena, nato pa se je morala umakniti proti Han Junisu, mestu severno od Rafe, in Deir el-Balahu v osrednji Gazi, ko so bila zavetišča UNRWA v Rafi izpraznjena.

Soseska Tal al-Sultan po izraelskih napadih FOTO: Google Earth