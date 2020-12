Novi sev koronavirusa potrdili tudi na Japonskem in v Franciji

Japonska se je sicer uspešno izogibala velikemu porastu okužb, vendar v zadnjih tednih število okuženih narašča, saj so ta mesec prvič presegli 3000 dnevnih na novo potrjenih okužb. Sedaj pa so pri petih osebah, ki so pripotovale iz Velike Britanije, potrdili okužbo z novo različico koronavirusa. Japonski mediji poročajo, da so te osebe v karanteni, zdravstveni uslužbenci pa poskušajo izslediti njihove stike in možne poti okužbe.

Nov sev koronavirusa so potrdili tudi na Japonskem in v Franciji.

Francoski prvi primer hitro nalezljive različice koronavirusa je bil potrjen v mestu Tours v regiji Centre-Val de Loire v zahodnem delu države. Moški se je 19. decembra vrnil iz Londona, francosko ministrstvo za zdravje pa je sporočilo, da je asimptomatičen in da je trenutno v samoizolaciji. Nekatere stike so že izsledili, zaradi izjemno nalezljivega seva pa si jih prizadevajo izslediti čim več. Vsi, še posebej tisti, ki so ranljivejši, pa bodo napoteni v karanteno.

Japonska je vstop potnikom iz Združenega kraljestva že prepovedala, izjema so Japonci, ki se vračajo v domovino. Francija pa vstop v državo pogojuje z negativnim testom na novi koronavirus.

Nova različica virusa je po vsem svetu prinesla strožji nadzor potovanj. Nekatere države, vključno s Savdsko Arabijo, so začasno v celoti zaprle svoje meje. Na desetine drugih, od Salvadorja do Finske, je prepovedalo vstop potnikom iz Združenega kraljestva in tudi tistim z britanskim državljanstvom. V državah, kjer je potovanje oseb iz ogrožene države še dovoljeno, pa uvajajo strožje ukrepe in nadzore. Rusija je tako uvedla dvotedensko obvezno karanteno za tiste, ki prihajajo iz Anglije.