Tujina

Novi sistem EU za zaščito pred droni do konca leta 2027

Bruselj, 16. 10. 2025 14.54 | Posodobljeno pred 54 minutami

STA , Ne.M.
Evropska komisija predlaga vzpostavitev sistema protidronske zaščite za vso EU, ki bi bil operativen do konca leta 2027, je danes povedala visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Pred brezpilotniki namreč po njenih besedah ni varna nobena država članica, zaradi česar morajo vse vlagati v protidronsko zaščito.

"Imeti protidronsko zaščito za nikogar ni več izbira. Danes predlagamo nov sistem protidronske zaščite, ki bi bil popolnoma operativen do konca leta 2027," je ob predstavitvi predloga časovnega načrta za ustrezno obrambno pripravljenost EU do leta 2030 povedala Kaja Kallas.

Pojasnila je, da bo sistem pred droni ščitil vse članice EU, saj so vse izpostavljene tovrstnim tveganjem. Zato morajo tudi vse vlagati v temu namenjene zmogljivosti, je poudarila. 

Zato je po njenih besedah sistem protidronske zaščite eden od evropskih strateških projektov, ki jih predvideva danes predstavljeni predlog časovnega načrta za zagotovitev ustrezne obrambne pripravljenosti EU do leta 2030.

Konec septembra predstavljena izhodišča za načrt so sicer predvidevala vzpostavitev t. i. dronskega zidu oziroma protidronske zaščite zgolj na vzhodu EU, od koder so v minulih mesecih poročali o nizu incidentov z brezpilotniki.

Bo pa predvsem okrepitvi obrambe in varnosti vzhodnega dela Evrope namenjen drugi evropski strateški projekt, ki naj bi bil operativen do konca leta 2028. Druga dva strateška projekta, katerih časovnica ni tako natančno opredeljena, bosta namenjena krepitvi zmogljivosti na področjih protizračne obrambe in obrambe v vesolju.

Ti štirje projekti bodo namenjeni razvoju različnih obrambnih in drugih zmogljivosti, posamezne zmogljivosti na devetih prednostnih področjih pa bodo države članice razvijale tudi v okviru manjših skupin oziroma koalicij. Med prednostnimi področji so protiletalska in protiraketna zaščita, droni in protidronska zaščita, rakete in strelivo, artilerijski sistemi, kibernetska oprema in umetna inteligenca, kopensko bojevanje ter vojaška mobilnost.

Predlog načrta bo v obravnavi čez teden dni

Komisija predlaga, da bi koalicije za vsa področja, ki že nastajajo, vzpostavili do prvega četrtletja leta 2026, v prvi polovici prihodnjega leta pa zagnali tudi prve projekte na vseh področjih.

Predlog načrta bodo čez teden dni na vrhu v Bruslju obravnavali voditelji držav članic, ki so komisiji tudi naložili, naj pripravi načrt s konkretnimi cilji in mejniki za okrepitev obrambnih zmogljivosti EU. Prve korake na tem področju je unija že storila, med drugim s pripravo načrta za ponovno oborožitev, ki naj bi prinesel do 800 milijard evrov dodatnih naložb v obrambo.

anatomija
16. 10. 2025 16.11
+1
Rusofili v akciji . Rusija zopet ne bo mogla napadati neoboroženih civilistov. Le kako smo lahko tako neprijazni do Ruskega nacizma
ODGOVORI
1 0
nelika123
16. 10. 2025 16.00
-1
Nobena...tudi slovenija ne kolk klobasajo.
ODGOVORI
0 1
bu?e24 1
16. 10. 2025 15.54
+2
Evropski afriki vlada ženska histerija
ODGOVORI
3 1
zapornik65
16. 10. 2025 15.51
+4
ce hocemo prezivet, cimprej iz unije!
ODGOVORI
5 1
Wolfman
16. 10. 2025 15.48
+3
Kallasova že ve, saj ima izjemne izkušnje s področja vojn in bojevanja. Ali je služila vsaj vojaški rok, ko je že t glvAna za obrambo v EU?
ODGOVORI
4 1
zdravkob
16. 10. 2025 15.38
+4
Tale Ursula nas bo čist do dna spustila. EU ni vojaška zveza, kljub temu nam rinejo noter vojaške projekte, droni, protizračna obramba, celo vesolje. Denarja ko trave. Teh progresivnih politikov se moramo znebiti čimprej. Levičarji bodo uničili vse.
ODGOVORI
5 1
Exiip
16. 10. 2025 15.44
+3
Nas je že potisnila na dno....
ODGOVORI
4 1
MathewM
16. 10. 2025 15.50
+0
Veš, pred ene 15 leti so razkrili interne CIA dokumente, v katerih so predvidevali razpad EU po letu 2020. Edina napaka v teh dokumentih, ki jo vidim, je letnica. Si pa žal eden redkih, ki opazi norost EU početja. Kako se ob tem recimo počuti šele ena Austrija, ki je nevtralna in ni članica NATA. Kako demokratično je sploh to, ker na referendumu nikoli nismo glasovali za tovrstno zvezo? Tak pa folk spi, medtem ko se demokracija razkraja in jo bo na koncu ostalo ene toliko kot v Rusiji ali Kitajskem, kar bo višek ironije.
ODGOVORI
1 1
bu?e24 1
16. 10. 2025 15.55
Je kr tm večja demokracija že saj gledajo na prihodnost svojga naroda te pa na svoj bančni račun
ODGOVORI
0 0
veneti
16. 10. 2025 15.36
+1
o za drone bo rešitev za tisoče čolnov z migranti ki prispejo v eu pa žal ne moremo nič narediti.
ODGOVORI
1 0
MathewM
16. 10. 2025 15.52
Saj, na koncu se bodo "neprijatelji" sprehodili skozi nezaščitene meje in znotraj EU, torej za "dronskim zidom", spuščali drone.
ODGOVORI
0 0
Kaj_je_res
16. 10. 2025 15.34
+5
Uničevalke EU- Kallas, Lajna, ...
ODGOVORI
6 1
Maribor?an 1
16. 10. 2025 15.30
+5
Pa saj sploh ne veste več kako do kraje denarja. Spustili ste lastnih 100 dronov nad EU da malo ljudi utišate in zdaj pa ajde udri po ,,€€€€€€€€
ODGOVORI
6 1
300 let do specialista
16. 10. 2025 15.28
+5
Do takrat bo gnilovina EU verjetno že razpadla, vsaj tja jo peljete KUPLJENI BRUSELJSKI KEKCI.
ODGOVORI
6 1
MathewM
16. 10. 2025 15.55
Jap, saj se o pravih problemih sploh ne pogovarjamo. Staranje in upad populacije, kjub nenadzorovanih migracij, upad konkurenčnosti in življenjskega standarda, ter vseh javnih sistemov in posledično politična nestabilnost.
ODGOVORI
0 0
