Novi sistem EU za zaščito pred droni do konca leta 2027

Kaja Kallas je dejala, da bo sistem pred droni ščitil vse članice EU, saj so po njenih besedah vse izpostavljene tovrstnim tveganjem.

"Imeti protidronsko zaščito za nikogar ni več izbira. Danes predlagamo nov sistem protidronske zaščite, ki bi bil popolnoma operativen do konca leta 2027," je ob predstavitvi predloga časovnega načrta za ustrezno obrambno pripravljenost EU do leta 2030 povedala Kaja Kallas.

Pojasnila je, da bo sistem pred droni ščitil vse članice EU, saj so vse izpostavljene tovrstnim tveganjem. Zato morajo tudi vse vlagati v temu namenjene zmogljivosti, je poudarila.

Zato je po njenih besedah sistem protidronske zaščite eden od evropskih strateških projektov, ki jih predvideva danes predstavljeni predlog časovnega načrta za zagotovitev ustrezne obrambne pripravljenosti EU do leta 2030.