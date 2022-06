Novi skrivnostni smrti pripadnikov iranske revolucionarne garde

Državna tiskovna agencija Fars je sporočila, da je "med opravljanjem misije za zaščito domovine" umrl Ali Kamani , pripadni enote iranskega vojnega letalstva. Le nekaj ur kasneje pa so oblasti sporočile tudi smrt Mohamada Abdousa , ki naj bi prav tako umrl med misijo v protiletalski bazi Semnan, poroča JP Post. Abdous je, kot navajajo, bil znanstvenik, ki je sodeloval pri razvijanju satelitskega programa, brezpilotnih letal in balističnih raket.

Elitni Islamski revolucionarni gardni korpus (IRGC) je v zadnjem času deležen pretresov in skrivnostih smrti njegovih pripadnikov. V začetku junija so našli truplo enega od pripadnikov, ki je umrl v nepojasnjenih okoliščinah. Oblasti so sporočile, da je padel s strehe v svojem domačem kraju ter da je verjetno šlo za poskus samomora "zaradi psiholoških problemov, ki jih je povzročila ločitev".