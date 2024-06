Novi spodrsljaji ameriškega predsednika ali prirejeni posnetki?

Po več spodrsljajih ameriškega predsednika, v katerih je zamenjal Ukrajino in Gazo, pa večkrat tudi evropske voditelje, da ne govorimo o vseh njegovih padcih in nerazločnih stavkih, ki spominjajo bolj na otroško čebljanje kot uradni govor, se je njegov urad odločil, da vrne udarec in zatre govorice, piše Al Jazeera.

Nedavno je namreč družbena omrežja preplavila vrsta viralnih videoposnetkov, na katerih je videti Bidna, kako se "izgubi" oziroma ne ve točno, kam gre, kako zamrzne in kako se na odru poleg francoskega predsednika Emmanuela Macrona postavi v res čuden položaj. Posnetki so seveda sprožili pomisleke o sposobnosti demokratskega kandidata in vprašanje, ali je Biden morda res prestar za vodenje ZDA?

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je na novinarski konferenci namreč dejala, da so posnetki prirejeni in napačno predstavljeni. "To nam pove vse, kar moramo vedeti o tem, kako obupani so republikanci," je dejala in posnetke označila za "poceni in lažne". Republikanci so namreč delili videoposnetke, ki naj bi prikazovali 81-letnega Bidna, ki ima težave. Eden izmed posnetkov prikazuje Bidna, ki gleda predstavitev skoka s padalom na vrhu G7 v Italiji in se oddaljuje od preostalih voditeljev. Na koncu do njega stopi italijanska premierka Giorgia Meloni in ga odpelje stran.