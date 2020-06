Novi Start: bosta ZDA in Rusija podaljšali pogodbo o omejevanju jedrskega orožja?

Pogodbo novi Start oz. pogodbo z naslovom Ukrepi za dodatno zmanjšanje in omejitev ofenzivnega strateškega orožja sta 8. aprila 2010 v Pragi podpisala tedanji ameriški predsednik Barack Obama in njegov tedanji ruski kolega Dmitrij Medvedjev. Predvideva omejitev jedrskega arzenala Rusije in ZDA na 1550 nameščenih jedrskih konic in 800 sistemov za njihovo izstrelitev – od izstrelišč balističnih raket do podmorniških lanserjev in strateških bombnikov.

S to pogodbo se je količina jedrskih konic, pripravljenih na uporabo, zmanjšala za dve tretjini glede na prvo pogodbo o omejitvi jedrske oborožitve (start) in za dodatnih 10 odstotkov glede na prejšnji moskovski dogovor iz leta 2002. Državi pa nista omejili števila neaktivnih jedrskih konic, ki so v skladiščih in naj bi jih bilo po ocenah še vedno več tisoč.