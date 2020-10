Nov trend mladih: bar, kjer je alkohol prepovedan

Pravo revolucijo v Tokio prinaša bar, kjer je alkohol prepovedan. To je novi trend, ki ga napovedujejo mladi, ki so se uprli tradicionalnem prekomernem pitju alkohola. To je velik ne popivanju, saj je skoraj že pregovorna modrost med sodobnimi Japonci, predvsem v poslovnem svetu, da v službi ne napreduješ, če po službi ne uživaš velikih količin alkohola. To je način življenja, ki je veljal za naše starše in si ga ne želimo, pravijo mladi prebivalci japonske prestolnice.