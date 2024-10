Novi turistični rekordi v Španiji: poleg številk narašča tudi nezadovoljstvo

Prihodki na račun turizma samo v prvih osmih mesecih znašajo skoraj 90 milijard, do konca leta bi se znesek lahko povzpel tudi čez 200 milijard evrov. S tem bi turistični sektor predstavljal več kot 13 odstotkov španskega gospodarstva.

Višje najemnine, hrup, onesnaževanje ...

Številke imajo pozitiven učinek na ekonomijo in gospodarski razvoj Španije, je ocenil tudi španski minister za turizem Jordi Hereu, a država na Iberskem polotoku se zadnja leta sooča z vse več kritikami in nasprotovanjem množičnemu turizmu, ki je predvsem v mestih povzročil skok v ceni najemnin in številne meščane "pregnal" iz mesta, pritožbe so tudi na račun obremenjene infrastrukture, onesnaževanja in hrupa. Najglasnejši so bili nasprotniki v Barceloni, Malagi ter na Balearskih in Kanarskih otokih. Minister napoveduje, da se Španija zaveda, da bo sistem treba spremeniti in zagotoviti, da bo sektor ostal raznolik in decentraliziran.