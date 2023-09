Omejili bodo mikroplastiko v igračah, kozmetiki, gnojilih ...

Novo sprejeta pravila med drugim prepovedujejo prodajo mikroplastike kot take, pa tudi izdelkov, ki jim je bila mikroplastika namerno dodana in ki ob uporabi povzročajo njeno sproščanje v okolje, so navedli pri komisiji.

Dodali so, da sprejeta omejitev temelji na široki opredelitvi mikroplastike, ki zajema vse sintetične polimerne delce, manjše od petih milimetrov, ki so organski, niso topni in so slabo razgradljivi.

"S prepovedjo namerno dodane mikroplastike odpravljamo resen škodljiv dejavnik za okolje in zdravje ljudi. Mikroplastika je prisotna v morjih, rekah in na kopnem, pa tudi v hrani in pitni vodi. Danes sprejeta omejitev se morda res nanaša na majhne delce, vendar pomeni velik korak k zmanjšanju onesnaževanja, ki ga povzroča človek," so ob tem povzeli besede evropskega komisarja za okolje, oceane in ribištvo Virginijusa Sinkevičiusa.