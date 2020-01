Novi virus na Kitajskem terjal četrto smrtno žrtev

Poleg tega so dva primera zabeležili na Tajskem, enega na Japonskem in še enega v Južni Koreji. Vsi bolniki so se nedavno vrnili iz Wuhana.

Bolezen verjetno izbruhnila na tržnici

V 11-milijonskem Wuhanu so prvi primer skrivnostnega pljučnega obolenja potrdili 31. decembra. Domnevajo, da je bolezen izbruhnila na eni od tamkajšnjih tržnic, na kateri prodajajo ribe in divjačino.

V državi je zaenkrat po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) uradno potrjenih 218 primerov okužbe. Poleg tega so dva primera zabeležili na Tajskem, enega na Japonskem in še enega v Južni Koreji. Vsi bolniki so se nedavno vrnili iz Wuhana.

Na letališčih v Singapurju, Hongkongu in v japonski prestolnici Tokio že preverjajo potnike iz Wuhana. Ameriške oblasti so minuli teden naznanile podobne ukrepe na letališčih v San Franciscu, Los Angelesu in New Yorku.

V Avstraliji zabeležili sum na okužbo

Preverjanje potnikov, ki bodo iz Wuhana prispeli v Sydney, je danes napovedala tudi Avstralija. V državi so poleg tega zabeležili prvi primer suma okužbe z novim koronavirusom. Gre za moškega, ki se je nedavno vrnil iz Wuhana, trenutno pa je doma v izolaciji.

Prisotna je velika zaskrbljenost, da bi se lahko virus še hitreje širil, ko se bodo ljudje ta teden ob kitajskem novem letu množično odpravljali na pot.

Strokovnjaki svarijo, da bi bili lahko številni primeri okužbe nezaznani. Glede na poročilo britanskega centra za analizo nalezljivih bolezni na Imperial Collegu v Londonu bi bilo lahko okužb že prek 1700. Zdravstveni strokovnjaki v Hongkongu medtem to število ocenjujejo na okrog 1300.

Izbruh je oživil spomine na virus sars - prav tako iz družine koronavirusov -, ki je v letih 2002 in 2003 zahteval skoraj 650 življenj na Kitajskem in v Hongkongu.