Novi zakon v Braziliji bi lahko zmanjšal kazen Bolsonara

Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je napovedal, da bo z vetom zavrnil zakon, ki ga je sprejel kongres in bi znižal zaporno kazen Jairu Bolsonaru. Zakon je bil sprejet po tem, ko ga je najprej potrdil spodnji dom parlamenta, nato še kongres. Lula da Silva je poudaril, da bodo tisti, ki so napadli brazilsko demokracijo, morali odgovarjati za svoja dejanja. Spomnil je, da je bil sam po ugotovitvah preiskav tarča načrta za atentat, kar po njegovem dodatno poudarja resnost primera, poroča Guardian.
Bolsonaro sicer že prestaja zaporno kazen, njegovi odvetniki pa trenutno od vrhovnega sodišča zahtevajo dovoljenje za operacijo kile.
Čeprav novi zakon ne pomeni popolne amnestije, ki so jo zahtevali Bolsonaro in njegovi sinovi, njegova potrditev vseeno veseli družino. Sin in senator Flávio Bolsonaro je zapisal, da zakon sicer ni idealen, je pa največ, kar se trenutno da doseči.
Zakon kaznivih dejanj ne sešteva, upošteva le najvišjo kazen
Bistvo zakona je, da skrajša čas zapora tako, da pri več kaznivih dejanjih teh ne sešteva, temveč upošteva le tisto z najvišjo zagroženo kaznijo. To lahko v praksi občutno zmanjša skupno dolžino zaporne kazni za Bolsonara in druge obsojene v povezavi s poskusom udara.
Zakon ne koristi le Bolsonaru, temveč tudi njegovim sodelavcem, vključno z visokimi vojaškimi častniki, ki so bili prvič v zgodovini Brazilije obsojeni zaradi poskusa državnega udara. Zato mnogi sprejetje zakona vidijo kot resen korak nazaj za brazilsko demokracijo. Obsodbe so bile namreč splošno razumljene kot prelomni trenutek, ki kaže, da Brazilija končno sankcionira napade na demokratični red. Javnomnenjske raziskave ob tem kažejo, da večina Brazilcev nasprotuje znižanju kazni.
