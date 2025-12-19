Novi zakon v Braziliji bi lahko zmanjšal kazen Bolsonara

Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je napovedal, da bo z vetom zavrnil zakon, ki ga je sprejel kongres in bi znižal zaporno kazen Jairu Bolsonaru. Zakon je bil sprejet po tem, ko ga je najprej potrdil spodnji dom parlamenta, nato še kongres. Lula da Silva je poudaril, da bodo tisti, ki so napadli brazilsko demokracijo, morali odgovarjati za svoja dejanja. Spomnil je, da je bil sam po ugotovitvah preiskav tarča načrta za atentat, kar po njegovem dodatno poudarja resnost primera, poroča Guardian.

Bolsonaro sicer že prestaja zaporno kazen, njegovi odvetniki pa trenutno od vrhovnega sodišča zahtevajo dovoljenje za operacijo kile.