Novica o najdenih volčjih mladičih razveselila in hkrati potrla oskrbnike

Naravovarstveniki in osebje živalskega vrta v Kanadi so zadnje štiri dni iskali pobegle volkove, ki so iz kletke izginili, potem ko naj bi skrivnostni neznanci vdrli v živalski vrt in poškodovali njihovo ogrado.

V petek zjutraj so uradniki v živalskem vrtu Greater Vancouver Zoo sporočili, da so našli enoletno sivo volkuljo Tempest in dodali, da je "spet pri svoji družini". V izjavi je pisalo, da so jo našli v bližini živalskega vrta. Dan prej je živalski vrt sicer objavil bolj žalostno novico. Volk Chia je namreč poginil, oskrbovalci pa sklepajo, da ga je zbil avto.