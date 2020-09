Novičok odkrili na steklenici vode v hotelski sobi Navalnega

Aleksej Navalni, eden najvidnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina, je 20. avgusta na notranjem letu v Sibiriji nenadoma in nepojasnjeno zbolel. Na zdravljenje v Nemčijo so ga prepeljali dva dneva kasneje. Tam so v začetku meseca ugotovili, da je bil zastrupljen z živčnim strupom iz skupine novičok.

Na videoposnetku na družbenem omrežju Instagram je videti sodelavce Navalnega, kako 20. avgusta preiskujejo njegovo sobo v hotelu Xander v Tomsku uro za tem, ko so bili obveščeni o njegovih zdravstvenih težavah. "Odločili smo se vzeti vse, kar bi lahko koristilo, in to predati zdravnikom v Nemčiji. Očitno je bilo, da ta primer ne bo preiskan v Rusiji," piše ob posnetku.