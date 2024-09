Novih osem milijard za Ukrajino

Zelenski in Biden

Obljubil je 7,9 milijard dolarjev vojaške pomoči. Za okrepitev ukrajinskih sposobnosti napadov dolgega dosega pa bodo ZDA zagotovila Kijevu tudi bombe, ki imajo daljši doseg, dodatni sistem zračne obrambe patriot in rakete patriot. Napovedal je še dodatno urjenje ukrajinskih sil za uporabo lovskih letal F-16.

"Danes napovedujem povečanje varnostne pomoči Ukrajini in vrsto dodatnih ukrepov za pomoč Ukrajini pri zmagi v tej vojni," je v izjavi pred srečanjem z Volodimirjem Zelenskim dejal Joe Biden .

Zelenski sicer skuša prepričati Washington v to, o tem pa bo predvidoma govora tudi danes na srečanju med predsednikoma. Je pa že pred srečanjem pozdravil nov paket pomoči.

"To pomoč bomo uporabili na najučinkovitejši in najbolj pregleden način za dosego našega glavnega skupnega cilja: zmagovite Ukrajine, pravičnega in trajnega miru ter čezatlantske varnosti," je objavil Zelenski na družbenih omrežjih.

Ameriški predsednik je v današnji izjavi napovedal še srečanje ukrajinskih zaveznic v Nemčiji v oktobru. Na ravni voditeljev bodo skušali uskladiti prizadevanja za podporo Ukrajini pri njeni obrambi pred rusko agresijo.