Novinar, ki je postal kralj

Toro je eno od štirih glavnih uradno priznanih zgodovinskih kraljestev v Ugandi. Zadnjih 31 let mu je vladal kralj Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV., ki je bil nekoč znan kot "deček kralj", saj je na prestol stopil kot dojenček, piše BBC. Oyo je postal kralj pri komaj treh letih in s tem tudi najmlajši monarh na svetu. Vladal je vse do svoje smrti; umrl je zaradi raka, star komaj 34 let.

Kralj Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. FOTO: Profimedia

In zdaj je kraljestvo dobilo novega kralja, še pred samim kronanjem pa ga čakajo zanimivi obredi, ki se začnejo na dan kronanja ob polnoči. Novi kralj se odpravi približno štiri kilometre do uradne kraljeve palače Karuziika, kjer ga okronajo. Sledi uprizorjen boj, ki simbolizira, da kraljevanje ni nekaj, kar bi bilo doseženo zlahka. Nato ga člani kraljevega klana Babiito blagoslovijo, je za podkast BBC Focus on Africa povedal Charles Mwanguhya, minister za informiranje kraljestva Toro. Novi kralj opravi še druge obrede, ki simbolizirajo njegov prevzem prestola. Nato sede na prestol, na glavo pa mu položijo pravo krono, kar simbolizira njegovo novo oblast in položaj novega kralja kraljestva Toro.

V državi so štiri glavna kraljestva, največje in najpomembnejše je Buganda v osrednjem delu države, ki vključuje tudi prestolnico Kampalo. Kraljestva so bila ukinjena leta 1967, vendar jih je vlada predsednika Yowerija Musevenija v začetku 90. let ponovno vzpostavila. Vlada je pojasnila, da je bil namen tega spodbujanje kulturnega ponosa in narodne enotnosti, vendar so nekateri potezo razumeli tudi kot način pridobivanja podpore skupnosti in utrjevanja politične lojalnosti.

Je prestol zasedel pravi človek?

Izbira Kijanangome za kralja še zdaleč ni bila preprosta. Po tradiciji naj bi namreč pokojnega kralja nasledil njegov priznani sin. Ožji člani kraljeve družine so povedali, da je Oyo zapustil mladega sina in oporoko, v kateri je določil, da naj bi otrok nasledil prestol. Vendar ta sin ni bil javnosti nikoli predstavljen, prav tako ga ni priznala komisija 21 članov klana Babiito, ki izbira kralja. Pokojni kralj Oyo ni bil nikoli javno poročen, o njegovi ženi in njunem sinu pa je znanega zelo malo. Njegova mati, kraljica Best Kemigisa, je kljub temu vztrajala, da bi bilo treba spoštovati oporoko pokojnega kralja. Komisija je njene želje prezrla in vztrajala, da je bil postopek izbire izveden v skladu z običaji in tradicijami.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Pogreb nekdanjega kralja Profimedia

Pogreb nekdanjega kralja Profimedia

Pogreb nekdanjega kralja Profimedia

Pogreb nekdanjega kralja Profimedia

Pogreb nekdanjega kralja Profimedia









Novi kralj se je tako znašel v središču spora glede nasledstva, saj Kemigisa in njeni bližnji sorodniki niso zadovoljni z izidom. Kemigisa je izbiro označila za "razglasitev drugega kralja", do katere je prišlo "po tem, ko je bila oporoka kralja Oya prebrana članom kraljeve družine". "Kot mati sem to doživela kot nekaj izjemno bolečega," je dejala in opisala, da so praznovanja ob prihodu novega kralja potekala le nekaj metrov od mesta, kjer je ležalo truplo njenega sina. Kraljica je pozneje povedala, da naj bi bil Oyov sin, ki je bil v ameriški zvezni državi Teksas, tik pred vrnitvijo domov, vendar se to zaradi "napetega in polariziranega spora glede nasledstva" ni moglo zgoditi. "Noben otrok ne bi smel biti postavljen v položaj, v katerem bi vrnitev v domovino njegovega očeta lahko pomenila, da bi bil vpleten v sovražnost in konflikt," je Kemigisa zapisala na omrežju X. Vendar ta sin ni bil nikjer predstavljen, zato vse bolj prevladuje prepričanje, da kralj Oyo za seboj ni pustil prestolonaslednika, pravi minister za informiranje kraljestva.

Kralj mora izhajati iz klana Babiito

Medtem ko je kralj Oyo krono podedoval po očetu, je Mwanguhya za BBC povedal, da je "krona zdaj prešla na drugo vejo vladajočega klana". Po navedbah virov iz kraljeve palače mora kralj izhajati iz klana Babiito, natančneje iz rodbinske linije kralja Georgea Davida Matthewa Kamurasija Rukidija III. Kijanangoma in pokojni kralj Oyo sta bratranca. Oba sta vnuka Rukidija III., enajstega kralja oziroma Omukame, ki je kraljestvu Toro vladal med letoma 1928 in 1965.

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Kijanangoma je bil eden od več kandidatov za ta položaj, med njimi tudi princ George Desmond Kamurasi, ki igra nogomet za enega najbolj znanih angleških amaterskih klubov. A po navedbah komisije za nasledstvo je kapetan in vratar kluba South East Dons ponudbo za prestol zavrnil, saj ima druge obveznosti. Po uradni razglasitvi je Kijanangoma obljubil, da bo kraljeva palača odprta za ljudi, ter poudaril, da se bo osredotočil na enotnost in razvoj. "Prosim vas za eno stvar – podelili so mi naziv kralja, vendar ne morem delati sam. Delati moram skupaj z vami," je dejal. Tradicionalni kralji Ugande sicer nimajo formalne politične oblasti, vendar ohranjajo kulturni vpliv in uživajo precejšnjo podporo skupnosti, ki jim pripadajo. Kijanangoma uživa veliko podporo, podprl ga je tudi predsednikov sin in poveljnik vojske Muhoozi Kainerugaba.

"Tisti, ki prihaja s kraljevim bobnom"