Novinar medicinsko sestro med divjanjem orkana rešil iz poplavljenega avtomobila

Medicinska sestra Tonya McCullough je bila medtem, ko je na Floridi divjal orkan Ian, ravno na poti v nočno izmeno. Medtem je na poplavljeni cesti ostala ujeta v avtomobilu, notranjost vozila se je polnila z vodo. Na srečo je to opazil novinar CNN Tony Atkins, ki je poročal o uničujočem orkanu in ji je takoj priskočil na pomoč. Kot poroča SkyNews, je ženska skozi okno splezala iz vozila in na hrbet svojega rešitelja, ki jo je skozi do pasu segajoče vode odnesel na varno.