Novinar razkril sporočila iz 'tajne' skupine: napad izvedli pol ure po debati

Afera, v katero je vpleten ameriški politični vrh in odgovorni urednik revije Atlantic Jeffrey Goldberg, dobiva nove razsežnosti. Potem ko so politiki v skupino na aplikaciji Signal, kjer so razpravljali o načrtih za napad na jemenske hutijevce, po pomoti dodal še novinarja, se je ta odločil, da bo sporočila iz skupine tudi javno delil, saj so vpleteni trdili, da niso delili zaupnih informacij. Nov članek vpletenega novinarja razkriva, da je napad v Jemnu sledil dobre pol ure po tem, ko so o načrtih napada razpravljali v skupini. Bela hiša vztraja, da v klepetu niso razkrivali vojnih načrtov.

Odgovorni urednik revije Atlantic Jeffrey Goldberg je v ponedeljek razkril, da je bil sredi marca vključen v skupino na aplikaciji Signal, v kateri so bili med drugimi podpredsednik ZDA JD Vance, obrambni minister Pete Hegseth, državni sekretar Marco Rubio, direktorica obveščevalnih dejavnosti Tulsi Gabbard in drugi. V svoj zagovor so vsi zatrjevali, da v skupini občutljivih informacij niso delil. Po razkritju jih je branil tudi predsednik Donald Trump. Goldberg je ob razkritju zapisal, da je v skupini prebral natančne informacije o paketih orožja, ciljih in času izvedbe napadov. Načrti so se izkazali za točne, saj so se kasnejši napadi na cilje v Jemnu ujemali s podrobnostmi, o katerih so razpravljali v skupinskem pogovoru v aplikaciji.

Odgovorni urednik revije Atlantic Jeffrey Goldberg je objavil nove dokaze.

Ker Bela hiša vztraja, da v sporočilih ni bilo navedenih nobenih zaupnih informacij, se je Goldberg odločil, da objavil nov članek, tokrat s podrobnostmi, ki jih je v prvem izpustil. "Izjave Hegsetha, Gabbardove, Ratcliffa (direktor Cie, op. a) in Trumpa ter trditve številnih predstavnikov administracije, da lažemo o vsebini pogovorov na Signalu - so nas pripeljale do točke, ko verjamemo, da bi ljudje morali videti sporočila, da bodo lahko sami prišli do zaključkov. Razkritje informacij, ki so jih Trumpovi svetovalci napisali v nezavarovane komunikacijske kanale, je v očitnem javnem interesu," je utemeljil objavo sporočil in dodal, da želi ameriška administracija zmanjšati pomembno sporočil, ki so si jih izmenjali.

