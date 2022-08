Novinar še na dan smrti prosil za hospitalizacijo. 'Ni imel dovolj vez'

Po smrti hrvaškega novinarja in izpovedi njegove partnerke, ki dvomi o ustrezni zdravstveni oskrbi, so v javnost prišli tudi zvočni posnetki več telefonskih pogovorov, ki jih je Vladimir Matijanić opravil s hrvaškimi zdravniki. Novinar je zdravnikom našteval svoje simptome in jih prosil za pomoč, oni pa le: simptomi so običajni, da ni imunsko oslabljen ter da je še mlad in ne potrebuje hospitalizacije. Vodja urgence tudi po objavi posnetkov ne želi prevzeti odgovornosti, primer bo zdaj po kazenski ovadbi dubrovniškega odvetnika obravnavalo tudi hrvaško državno tožilstvo. Medtem pa je eden od hrvaških kirurgov na spletu objavil zapis, s katerim sporoča, da novinar očitno ni imel dovolj vez v zdravniških krogih.

Hrvaško pretresa smrt priznanega preiskovalnega novinarja Vladimirja Matijanića, ki je umrl v petek, nekaj dni po okužbi s koronavirusom in po številnih prošnjah za zdravniško pomoč, ki so bile po trditvah njegove partnerke vselej zavrnjene in naposled prepozne. Hrvaški portal Index.hr je objavil zvočne posnetke telefonskih pogovorov med novinarjem in več zdravniki.

Njegova partnerica Andrea Topić, prav tako novinarka Indexa, je v zapisu na družbenem omrežju podrobno opisala, kako so dan pred smrtjo in na dan smrti vsaj desetkrat poklicali v bolnišnico in na urgenco ter prosili za hospitalizacijo. Novinar je sicer za hospitalizacijo prvič zaprosil 2. avgusta na urgenci infektologije. A poslali so ga domov. Od prevezav oz. napotitev k drugim zdravnikom do zanikanja, da je Matijanić imunsko oslabel. Našteval je simptome, a svetovali so mu, naj pokliče čez nekaj dni, če se stanje ne spremeni. Dežurni zdravnik mu je večer pred smrtjo tako dejal, naj ga pokliče čez pet dni. Zaposlena na infekcijskem oddelku pa mu je na dan, ko je Matijanić umrl, dejala, naj urinira v posodo poleg postelje. Gre za zdravniško malomarnost? Ker obstajajo razlogi za sum na kaznivo dejanje zdravniške napake, smrt novinarja že preiskuje policija, preiskavo je začelo tudi državno tožilstvo, ministrstvo za zdravje pa je odredilo strokovni nadzor v splitski bolnišnici in na urgenci. Tožilstvo bo preiskavo opravilo zaradi utemeljenega suma, da je neznana oseba oz. več oseb storilo kaznivo dejanje zdravniške napake po 181. členu Kazenskega zakonika, ki je privedlo do smrti. Za tovrstno kaznivo dejanje zdravniške malomarnosti je zagrožena kazen do 12 let zapora, poročajo hrvaški mediji.

V bolnišnici sicer že izvajajo interni nadzor, zaključena pa je tudi obdukcija. "Po zaključku analize bomo družino pokojnega in javnost obvestili o dokončnem vzroku smrti gospoda Matijanića," so sporočili iz KBC Split. Novinarjeva partnerka medtem trdi, da so jima zdravstveni delavci prav tako povedali, da nimajo zdravila Paxlovid. Zato se poraja tudi vprašanje, ali je zdravila v državi dovolj. Po poročanju 24sata naj bi nekateri poznavalci farmacevtskega trga celo dejali, da Paxlovid ni nikoli prišel na Hrvaško ter da Remdesivirja ni že od februarja. To zdravilo, ki se uporablja pri zdravljenju odraslih covidnih bolnikov s hujšim potekom bolezni, zmanjšuje tveganje za hospitalizacijo in smrt. 'Ni imel dovolj vez, da bi prišel do obravnave' Po incidentu, ki je pretresla hrvaško javnosti, se je oglasil tudi splitski kirurg Hrvoje Tomasović, ki je ob Matijanićevi smrti družini sicer izrazil sožalje, a ob tem dodal, da "novinar, kot kaže, ni imel dovolj prijateljskih vez med zdravniki". "Videti je, da so ga na koncu pokopala lastna kvazi poštena stališča, saj za pomoč ni poklical nikogar. Prijateljstva obstajajo, da si pomagamo, a očitno ni imel prijateljev niti med svojimi," je zapisal ter dodal, da so njega zaradi podobnih primerov poklicali vsaj petkrat. Po njegovem zapisu se je oglasilo tudi hrvaško združenje zdravnikov. "Ostro obsojamo sramotno javno komuniciranje dr. Hrvoja Tomasovića v povezavi s tragično preminulim novinarjem Vladimirjem Matijanićem," so sporočili ter dodali, da si združenje in njegovi člani prizadevajo za zdravstveni sistem, ki bo vse bolnike obravnaval enako, ne glede na to, ali gre za znane ali neznane osebe.