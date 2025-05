Novinar v klepetu odnesel Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost

Kasneje je prišlo na dan, da naj bi Waltz oblikoval še najmanj 20 skupinskih klepetov za visoke državne uradnike v aplikaciji Signal, v katere je bil pomotoma vključen tudi novinar, je v začetku aprila poročal Politico.

Tarča kritik in pozivov k odstopu zaradi objave zaupnih informacij v skupinskem klepetu uradnikov vlade o napadu na Jemnu je tudi ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Ta je tovrstne informacije delil v zasebnem klepetu na Signalu, v katerega so bili vključeni njegova soproga, brat in osebni odvetnik, so konec aprila poročali ameriški mediji.