Novinarji so v eri Trumpa postali tarča policije

Ameriška javna radijska postaja NPR svoje novinarje opremlja z zaščitno opremo, ko odhajajo na vojna območja. "Težko je verjeti, da jo sedaj dajemo poročevalcem z ameriških ulic," je včeraj zapisal Stui Rushfiled. Poročanje s protestov je vedno lahko nevarno, toda v tokratnem vretju po ZDA se zdi, da so novinarji pogosto načrtna tarča policije.

icon-expand Protesti proti nasilju policije v ZDA kljub policijskim uram po številnih mestih ne ugašajo, stalnica so pred Belo hišo. FOTO: AP

Ko je policija v Minneapolisu prejšnji petek aretirala poročevalca CNN Omarja Jimeneza, ko se je ta v živo javljal v program, se je dogajanje zdelo bizarna zmedenost organov reda in miru, ki so v vse bolj ostrih protestih in vse večjem divjanju vandalov izgubljali občutek, kako se odzvati.

Toda po dobrem tednu ameriškega požara nezadovoljstva, upora in hkrati uličnega kriminala se je nakopičilo že več kot sto poročil o policijskih napadih na sedmo silo. Fotografinja Linda Tirado je celo oslepela na oko, v katero jo je zadela policijska gumijasta krogla. Nesreče se dogajajo, sploh v zmedi spopadov med protestniki in policijo. Toda prizori, kot namerni napad s solzilnimi kroglami na televizijsko novinarko Kaitlin Rust in njeno snemalno ekipo v Louisvillu, kljub temu da je imela v roki mikrofon, za njo pa je stal snemalec s kamero, so pokazali, da ne gre samo za naključja.



Podobne zgodbe se kopičijo iz dneva v dan. Molly Hennessy-Fiske iz časnika Los Angeles Times je doživela podoben napad s solzivcem. "Predstavili smo se kot novinarji, a so vseeno na nas iz neposredne bližine izstrelili solzivec, zadeli so me v nogo." Novinarja časnika Star Tribune Ryana Fairclotha so policisti napadli z gumijasti kroglami, ko je bil ta v avtomobilu, in mu razbili steklo. Namerno so poškodovali snemalca agencije Reuters Julia-Cesarja Chaveza, po njegovih besedah se je policist obrnil in začel streljati nanj z gumijastimi kroglami, ko je videl, da ga snema. Podobno izkušnjo ima ekipa britanske javne televizije BBC, njen snemalec je bil pred Belo hišo tarča policista, ki se je z vso silo zakadil vanj, čeprav je bilo jasno, da gre za novinarsko ekipo. Posredoval je celo avstralski premier Scott Morrison in od veleposlaništva v Washingtonu zahteval, naj preiščejo napad na avstralsko televizijsko ekipo, ki se je prav tako zgodil pred Belo hišo.



Zdi se, kot da nekateri policisti dobijo še dodatno spodbudo, ko vidijo novinarsko izkaznico. Michael Anthony Adams iz Vice News je ležal na tleh in jo molel v zrak ter vpil "press", a ga je policist v Minneapolisu, prizorišču prvih protestov po smrti Georga Floyda, vseeno grobo porinil in poškropil s solzilnim plinom. Njegov kolega je pričevanje potrdil s posnetkom s telefonom.

Po poročanju spletne strani za preiskovalno novinarstvo Bellingcat, ki beleži vse napade, so morda nekateri med njimi naključni, toda "v večini primerov, ki smo jih zabeležili, so se novinarji jasno predstavili, zato gre nedvomno za premišljena dejanja. Ta vzorec nasilja proti novinarjem se pojavlja v več mestih, najbolj pa je izrazit v Minneapolisu". Številne novinarske organizacije, kot so Novinarji brez meja, Združenje profesionalnih novinarjev, Odbor za zaščito novinarjev in druge, so v odprtem pismu ameriškim policistom opozorile, da "utišanje medijev z gumijastimi kroglami pomeni utišanje glasu javnosti". Po besedahAarona Miguela Cantúja, losangeleškega svobodnega novinarja, mnogi v medijih šele sedaj spoznavajo, kar nekateri ponavljajo že vrsto let: "Policija v ZDA je postala tako mogočna, da jih nihče več ne more klicati na zagovor zaradi njihovih dejanj, še posebej na množičnih uličnih protestih." Mnogi poročevalci, fotografi in zagovorniki medijev menijo, da je ravnanje policije v zadnjih dneh odsev erozije zaupanja do medijev, ki se je v času predsedovanja Donalda Trumpa zažrla v policijske vrste. Ameriški predsednik poročanje o delovanju svoje vlade nenehno zavrača kot lažnive novice, medije in posamezne novinarje pa je že večkrat označil kar za sovražnike ljudstva. Takšen odnos je pogost v avtoritarnih državah, prav tako njihove aretacije v času demonstracij in nemirov, v Združenih državah pa doslej niso bili navajeni takšne prakse. "V resnici še nikoli nisem videla česa podobnega," ugotavlja Ellen Shearer, ki na univerzi Northwestern v Chicagu predava, kako poročati o nacionalni varnosti. Tudi ona zaostrovanje pogojev za delo novinarjev pripisuje jedkosti na njihov račun, ki se izceja iz Bele hiše. Trump je medije v nedeljo celo obtožil, da so krivi za proteste in v tvitu zapisal, da so novinarji "resnično slabi ljudje z bolnimi nameni".



Toda takšno sejanje sovraštva ime dve rezili, kar so občutili poročevalci konservativne televizijske postaje Fox News, ki je izjemno naklonjena sedanjim oblastem. Ko so protestniki v soboto videli njihovo ekipo z izkušenim poročevalcem Lelandom Vittertom, so ti komaj odnesli celo kožo pred njihovo jezo.

