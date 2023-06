Novinarju Gerškoviču zavrnili pritožbo, v priporu mora ostati do avgusta

Novinar časopisa Wall Street Journal Evan Gerškovič je izgubil pritožbo nad podaljšanjem pripora v Moskvi zaradi obtožb vohunjenja, ki jih sicer Gerškovič strogo zanika. Na zaslišanju so bili prisotni tudi veleposlanica ZDA v Rusiji Lynne Tracy ter novinarjeva starša.

Gerškovičev pripor v zloglasnem zaporu Lefortovo v Moskvi je bil prejšnji mesec podaljšan do 30. avgusta. Zaradi obtožb o vohunjenju, ki jih on in njegov delodajalec odločno izpodbijata, mu grozi do 20 let zapora. Gerškovič se je pritožil na podaljšanje pripora, vendar so mu pritožbo zavrnili.

"To je bilo postopkovno zaslišanje v zvezi s pogoji njegovega nadaljnjega pridržanja in zavrnitev njegove pritožbe nas je izredno razočarala," je dejala Tracyeva in dodala, da "danes na sodišču ni mogla neposredno govoriti z Evanom", ter se obregnila ob zavrnitev prošenj ameriških diplomatov za konzularni dostop do njega. "Rusija ni izpolnila svojih obveznosti iz konzularne konvencije, ki velja med državama, in je od mojega zadnjega obiska v Evanu aprila trikrat zavrnila prošnje ameriškega veleposlaništva za uradni konzularni dostop," je dejala. "Kljub temu je Evan danes v sodni dvorani še naprej kazal izjemno moč in odpornost v teh zelo težkih okoliščinah." Ruska državna tiskovna agencija TASS je pred tem v poročala, da rusko zunanje ministrstvo preučuje prošnjo Združenih držav za konzularni dostop do Gerškoviča. Časopis Wall Street Journal je v objavljeni izjavi Gerškovičevo nadaljnje pridržanje označil za "nezaslišano". "Naš sodelavec Evan Gerškovič se je danes pojavil na moskovskem mestnem sodišču, kjer se je pritožil zoper trajajoči predkazenski pripor. Čeprav je bil izid pričakovan, ni nič manj nezaslišano, da je njegov pripor še naprej v veljavi." "Evan je že več kot 12 tednov neupravičeno pridržan samo zato, ker je opravljal svoje novinarsko delo," so še zapisali v izjavi. "Še naprej zahtevamo njegovo takojšnjo izpustitev." Glavna ruska varnostna služba FSB je trdila, da je Gerškovič, dopisnik iz Moskve, poskušal pridobiti državne skrivnosti. Njegova aretacija marca je bila prva aretacija ameriškega novinarja v Rusiji zaradi obtožb vohunjenja po hladni vojni, kar je vznemirilo predstavnike Bele hiše in še bolj zaostrilo odnose med Moskvo in Washingtonom.