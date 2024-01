Novinarju najprej ubili ženo, dva otroka in vnuka, zdaj pa še enega sina

OGLAS

Izraelske sile so v nedeljo ubile fotoreporterja in snemalca Mustafo Turio ter novinarja Hamzo Uaela Dahduha. Tretji novinar, Hazem Radžab, je bil hudo ranjen, poročata katarska televizija Al Jazeera in nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah prič sta bili proti vozilu izstreljeni dve raketi – ena je zadela sprednji del vozila, druga pa Dahduha, ki je sedel poleg voznika.

Posledice izraelskega napada, v katerem sta bila ubita dva novinarja FOTO: Profimedia icon-expand

Izraelska vojska je po poročanju dpa v nedeljo zvečer pojasnila, da je njihovo bojno letalo "identificiralo in zadelo terorista, ki je upravljal brezpilotni letalnik, tako da je prestavljal grožnjo izraelskim vojakom". "Seznanjeni smo s poročili, da sta bila med napadom zadeta še dva osumljenca, ki sta bila v istem vozilu kot terorist," so še zapisali. Izrael trdi, da pripadniki palestinskega gibanja Hamas pogosto uporabljajo brezpilotne letalnike za napade ali vohunjenje. A novinarji v Gazi, tako kot drugod po svetu za televizijsko poročanje pogosto uporabljajo tudi brezpilotne letalnike. Z droni lahko namreč snemajo iz ptičje perspektive in tako prikažejo razsežnosti uničenja.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Združenje tujih novinarjev (FPA), neprofitna organizacija, ki zastopa pripadnike mednarodnih novinarskih hiš, ki poročajo iz Izraela, Zahodnega brega in Gaze, je izrazila globoko obžalovanje ob smrti obeh novinarjev in vse vpletene v spopade v Gazi pozvala, naj zagotovijo varnost novinarjev.

Palestinski novinar utrpel že več izgub bližnjih in bil tudi sam ranjen Turia je bil samostojni novinar, fotoreporter in snemalec, ki je med drugim delal za agencijo AFP, Hamza pa je bil sin Uaela al Dahduha, glavnega dopisnika Al Jazeere iz Gaze, ki je bil nedavno tudi sam poškodovan v izraelskem napadu. Le dan, preden je bil ubit v izraelskem napadu, je Hamza na svojem profilu na Instagramu, kjer je imel več kot milijon sledilcev z vsega sveta, objavil fotografijo svojega očeta, ki mu je bil velik vzor. Ob fotografiji pa je pripisal: "Ti si potrpežljiv in tisti, ki upa na nagrado, moj oče, zato ne obupaj nad Božjim usmiljenjem in bodi prepričan, da te bo Bog dobro nagradil za tvoje potrpljenje." Družbena omrežja pa so v nedeljo preplavile fotografije in posnetki z njegovega pogreba, na katerih se je od njega oče še zadnjič poslovil s poljubljanjem njegove roke. "Hamza ni bil del mene. On je bil vse moje," je ob svoji zadnji izgubi dejal 53-letnik.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

















Uael Al Dahduh med pogrebom sina icon-picture-layer-2 1 / 10

To je že tretji otrok, ki ga je Al Dahduh izgubil v zadnjih treh mesecih. V izraelskem napadu na begunsko taborišče v Nuseiratu 28. oktobra lani so mu namreč ubili že ženo, sedemletno hčerko, 15-letnega sina in leto in pol starega vnuka. Poleg članov ožje družine je tistega dne izgubil še osem drugih sorodnikov. "Moji sorojenci in bratranci so prav tako bili tam in vse moje hčerke so bile ranjene," je takrat dejal za Al Jazeero. 15. decembra pa je tudi sam za las ušel smrti, ko sta s kolegom snemalcem Samerjem Abu Dakko poročala iz Han Junisa, šolo, o kateri sta poročala, pa je zadela izraelska raketa. 53-letni novinar je pri tem utrpel poškodbe roke, njegov kolega snemalec pa je zaradi hudih poškodb umrl. Ne glede na hude osebne izgube in lastne poškodbe se je palestinski novinar vedno hitro vrnil nazaj pred kamere, kjer neumorno poroča o posledicah izraelskih napadov na Gazo.