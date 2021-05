Novinarka med prenosom v živo prepoznala ukradenega psa in ga rešila iz rok 'ugrabitelja'

Pogovor z moškim je nadaljevala kar med neposrednim prenosom, nenadoma pa ga je soočila z dejstvom, da gre za pogrešanega Titusa. Vprašala ga je, zakaj ni poklical na telefonsko številko, navedeno na obesku. Nato je na pomoč poklicala policiste, ki so ga pridržali, poroča Inside Edition.

Osumljenca so identificirali kot 29-letnega Kyla Gariepyja, obtožen je kraje in vloma v motorno vozilo. Kot navaja 7News, vztraja, da je šlo za nesporazum, češ da je mislil, da "gre za psa, ki ga sicer sprehajam". "Resnično mi je žal, da se je to zgodilo," je Gariepy dejal v ponedeljek pred sodno dvorano, potem ko je stopil pred sodnika. "S psom smo zelo lepo ravnali in žal mi je, da se je tako končalo. Res mi je žal in počutim se zelo slabo," je dodal.

"Nikoli, niti v svojih najbolj divjih sanjah si ne bi mogla predstavljati, da bom jaz tista, ki bo našla psa," pa je ob nenavadnem razpletu dogodkov izpostavila Mazza.

Titus je že s svojim lastnikom Gregom Siesczkiewiczem, ki je bil vrnitve ljubljenčka neizmerno vesel. "Navdušen sem, ker je Titus spet z mano, in mislim, da je tudi on vesel, da se je vrnil," je sklenil.