Novinarki zaradi prenosa protesta v Belorusiji obsojeni na dve leti zapora

Beloruska skupina za človekove pravice Viasna je Čulcovo in Andrejevo označila za politični zapornici in dejala, da sta obtoženi zaradi opravljanja novinarskega dela. Belsat je politično neodvisen televizijski kanal s sedežem na Poljskem, ki poroča predvsem o Belorusiji. Njegov proračun temelji na poljskih državnih subvencijah.

"Imam vse: mladost, službo, ki jo imam rada, vpliv in kar je najbolj pomembno, čisto vest. Vso svojo energijo želim nameniti ustvarjanju Belorusije brez politične represije. Zahtevam oprostilno sodbo zase, za svoje kolege in za stotine političnih zapornikov," je po poročanju lokalnih medijev na prejšnji sodni obravnavi v sredo dejala Andrejeva.

Sodišče je medtem v četrtek razsodilo, da sta Čulcova in Andrejeva krivi za "organizacijo demonstracije, zaradi katere je prišlo do hudega kršenja javnega reda". Po navedbah preiskovalcev naj bi novinarki s tem, ko sta o dogajanju poročali v živo, zbirali protestnike, kar je nato privedlo do "prekinitev javnega prevoza na tem območju" . Čulcova in Andrejeva trdita, da sta nedolžni.

Protesti v Belorusiji potekajo že vse od avgusta 2020

V Belorusiji se množični protesti odvijajo že vse od predsedniških volitev avgusta 2020, potem ko si je Aleksander Lukašenko, ki je na oblasti že vse od leta 1994, zagotovil šesti mandat. Kritiki in ljudstvo mu očitajo, da je med volitvami prišlo do goljufije in da je na oblasti nepošteno. Prav zato je na ulice stopilo na desetine tisoč protestnikov, ki zahtevajo Lukašenkov odstop.

Policisti so bili do protestnikov neizprosni, med drugim so jih tudi pretepali, na tisoče so jih pridržali. Številni mediji so poročali tudi o mučenju v zaporih, ki so ga opisovali protestniki, ki so jih izpustili.

"Samo poglejte Darjo in Ekaterino - močni in nasmejani se od svojih najdražjih poslavljata iz zapahov. Lukašenko nas ne more zlomiti," je v tvitu dejala izgnana vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska.