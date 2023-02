Novinarska ekipa poročala o umoru, ko se je na kraj vrnil oborožen strelec

Iz ZDA poročajo o novem streljanju. Tokrat so bili streli usodni za televizijskega novinarja in komaj devetletno deklico. Televizijska ekipa je v predmestju Orlanda na Floridi poročala o umoru ženske, ko se je na kraj zločina vrnil osumljenec in pričel streljati. Nato je pobegnil v bližnjo hišo in tam ustrelil še žensko in njeno hčerko. Policija je moškega že prijela.

Novinarska ekipa Spectrum News 13 je v predmestju Orlanda poročala o smrti mlade ženske, ki so jo v sredo dopoldne po lokalnem času ustrelili v njenem avtu. Med njihovim poročanjem se je na kraj zločina vrnil osumljenec in pričel streljati. 19-letni strelec je nato pobegnil v bližnjo hišo in ustrelil še žensko ter njeno devetletno hčerko. Slednja je zaradi hudih poškodb umrla, njena mama pa je v kritičnem stanju v bolnišnici. Umrl je tudi eden od novinarjev, drug član televizijske ekipe – fotograf – pa je utrpel poškodbe. Kot je sporočila policija, je bil osumljenec ob aretaciji oborožen in ni sodeloval z oblastmi. Po besedah lokalnega šerifa Johna Mine ima strelec dolgo kriminalno zgodovino, med drugim je bil v preteklosti obtožen že vloma, velike tatvine, napada s strelnim orožjem in drugih kaznivih dejanj. Policija ga je opisala kot znanca ženske, ki jo je ustrelil zjutraj, medtem ko svojih kasnejših žrtev verjetno ni osebno poznal. "Kolikor vemo, ni imel nobene povezave z novinarji in nobene povezave z materjo ter devetletnico," je dejal Mina. Po streljanju je televizija Spectrum 13 nadaljevala poročanje v živo s kraja zločina. Televizijski voditelj Greg Angel je dejal, da je poškodovani fotograf uspel govoriti s preiskovalci in kolegi. Na kraju dogodka je bilo sicer več novinarskih ekip. Kot je povedala novinarka televizije Wesh 2, sta s snemalcem kraj zapustila tik pred začetkom streljanja. "Imela sva slab občutek in predčasno odšla," je dejala. Policija še ni odkrila, zakaj je moški napadel novinarja in mamo z otrokom. FOTO: AP Lastnik televizije Spectrum 13 Charter Communications je v odzivu streljanje označil za strašno tragedijo, ki je prizadela skupnost Orlanda. Leta 2022 je bilo sicer po svetu ubitih 40 novinarjev, le eden je umrl v ZDA.