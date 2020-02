'Novinarstvo ni zločin, Izpustite Juliana Assangea'

Na sodišču v Londonu se bo namreč v ponedeljek začela glavna obravnava ameriške zahteve za izročitev 48-letnega Avstralca Juliana Assangea, ki mu v ZDA zaradi zarote in vohunjenja grozi do 175 let zapora.

Na dogodku sta govorila njegov oče John Shipton in modna kreatorka Vivian Westwood, nastopila sta pevka Chrissie Hynde in član skupine Pink Floyd Roger Waters. Med drugim so se pohoda v podporo Assangeu udeležili tudi nekdanji grški finančni minister Janis Varufakis, producent Brian Eno in raperka MIA. Vrhunec pohoda je bil blizu parlamenta.