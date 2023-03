Novo ameriško vladno poročilo kritično do umika iz Afganistana

Poročilo opisuje nenaden in neusklajen umik v letu 2021 ter slab nadzor nad orožjem, ki je bilo poslano v Afganistan. Zaradi tega je talibanom padlo v roke za več kot sedem milijard dolarjev (6,6 milijarde evrov) vojaške opreme. Poročilo kot krivca navaja tudi to, da v Afganistanu po 20 letih in 90 milijardah dolarjev (84,6 milijarde evrov) mednarodne podpore ni uspelo vzpostaviti neodvisnih in samozadostnih varnostnih sil.

Gre za zadnje v vrsti poročil, ki preiskuje vzroke za propad afganistanskih varnostnih sil. Objavljeno je bilo v ponedeljek, v torek pa je o njem spregovoril posebni generalni inšpektor za obnovo Afganistana John Sopko. Številne ugotovitve potrjujejo predhodno poročanje časopisa Washington Post in drugih novinarskih organizacij o zadnjih dneh mandata afganistanske vlade in umiku ameriških vojakov.